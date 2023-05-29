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Найманці з ПВК "Вагнер" полюють на реанімобілі, за вбивство лікарів отримують доплати, - "Український свідок"

"Начебто 100 чи 150 доларів за кожного лікаря, але точних цифр я не знаю. Це вже не кажучи про те, що обстріли стабпунктів відбуваються постійно...", - розповів парамедик батальйону "Госпітальєри" Саїд Ісмагілов.

Найманці з ПВК "Вагнер" полюють на реанімобілі, за вбивство лікарів отримують доплати, - "Український свідок"
Мусульманський священик, водій та парамедик батальйону "Госпітальєри" Саїд Ісмагілов
Фото: Український свідок

Найманці з ПВК "Вагнер" полюють на реанімобілі, якими українці вивозять важких поранених.

Про це в інтерв'ю "Українському свідку" розповів мусульманський священик, водій та парамедик батальйону "Госпітальєри" Саїд Ісмагілов.

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"Справа у тому, що їм доплачують за вбивство лікарів на війні. Начебто 100 чи 150 доларів за кожного лікаря, але точних цифр я не знаю. Це вже не кажучи про те, що обстріли стабпунктів відбуваються постійно і багато лікарів гине — як чоловіки, так і жінки. Так, під час моєї роботи на стабілізаційному пункті у Бахмуті під час обстрілу загинуло 4 лікарі, ще кілька зазнали поранень", - сказав Ісмагілов.

Він почав працювати на евакуації з березня 2022 року, у мирному житті мав посаду муфтія Духовного управління "Умма", був президентом ВГО "Український центр ісламознавчих досліджень", вів громадську діяльність.

Свого часу мусульманський священик вчився у Москві, де закінчив Московський вищий духовний ісламський коледж. 

"Я ніколи не думав, що росіяни будуть настільки органічно сприймати наше знищення. Але починаючи з 2014 року, я вже таких ілюзій не мав. Тоді, у 2014, росіяни воювали проти української армії, а тепер це війна проти всього українського народу. Але з нас вони глузували завжди — мовляв, ніяких українців та української мови не існує. Іноді мені здається, що росіяни не розуміють, що десь у світі, окрім них, є ще й інші люди", - зауважив Ісмагілов.

Нагадаємо, днями Всесвітня організація охорони здоров'я на 76-ій сесії підтримала резолюцію щодо України. В документі засудили агресію Росії та її напади на інфраструктуру охорони здоров’я.

Нещодавно російські військові вчергове обстріляли житлові масиви Херсона та населені пункти області. Внаслідок атак були влучання у лікарню і багатоповерхівку. Раніше окупанти вдарили по кардіологічному центру в Херсоні.

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