Склад був замаскований у лісі.

Українські захисники знищили склад із боєприпасами окупантів на Лиманському напрямку.

Про це повідомила Державна прикордонна служба.

"На Лиманському напрямку дрони прикордонників "вгледіли" ретельно замаскований військовий склад окупантів. Тут, у ліску, рашисти вирішили переховувати свої боєприпаси", - йдеться у повідомленні.

Аеророзвідка ДПСУ спрацювала на відмінно й артилерія ЗСУ потім не схибила.

Нагадаємо, що за минулу добу Збройні сили України знищили ще 430 російських загарбників. Загалом Росія вже втратила в Україні більше 207 тисяч військових.