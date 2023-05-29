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Українці знищили ворожий склад на Лиманському напрямку

Склад був замаскований у лісі.

Українці знищили ворожий склад на Лиманському напрямку
Фото: Скрін з відео

Українські захисники знищили склад із боєприпасами окупантів на Лиманському напрямку.

Про це повідомила Державна прикордонна служба.

"На Лиманському напрямку дрони прикордонників "вгледіли" ретельно замаскований військовий склад окупантів. Тут, у ліску, рашисти вирішили переховувати свої боєприпаси", - йдеться у повідомленні.

Аеророзвідка ДПСУ спрацювала на відмінно й артилерія ЗСУ потім не схибила.

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Нагадаємо, що за минулу добу Збройні сили України знищили ще 430 російських загарбників. Загалом Росія вже втратила в Україні більше 207 тисяч військових.

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