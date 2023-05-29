У боях під Бахмутом загинув журналіст Євгеній Осієвський

22 травня у боях під Бахмутом загинув військовий та журналіст Євгеній Осієвський. Він став 60-м медійником, що помер внаслідок російської збройної агресії проти України.

Про це повідомляють Інститут масової інформації та Факультеті історії, бізнес-освіти та права Центральноукраїнського державного університету ім. В. Винниченка, де навчався Євгеній.

“Женя навчався на спеціальності “Політологія”. Після отримання диплому бакалавра поїхав до столиці та вступив до Києво-Могилянської академії. У Києві Євгеній став автором кількох успішних проєктів. У 2022 році пішов на фронт захищати Україну”, – йдеться у повідомленні.

Євгеній Осієвський був автором науково-популярного журналу “Куншт” та журналу соціальної критики “Спільне”.

Друг Євгенія, Ярослав Ковальчук, повідомив, що прощатимуться з бійцем цього тижня у Кропивницькому. Точна дата буде відома за кілька днів.