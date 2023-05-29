СБУ викрила на земельних оборудках настоятельку храму УПЦ (МП) на Черкащині

Протягом 10 років вона незаконно здавала в оренду земельну ділянку, яка була надана послушницям для ведення власного господарства.

Служба безпеки викрила злочинну схему використання земель державного фонду на території Черкаської області. До організації оборудки причетна настоятелька жіночого монастиря Уманської єпархії УПЦ (МП).

Про це СБУ повідомляє у Telegram.

Упродовж 10 років вона незаконно здавала в оренду більше 40 га сільгоспугідь, які держава надала послушницям для ведення власного господарства. “Орендатором” земель монастиря був власник місцевого агропідприємства. Щороку він сплачував настоятельці десятки тисяч гривень готівкою за нелегальне використання угідь релігійної громади.

За даними слідства, “сторони” не укладали жодних договорів, а всі “розрахунки” здійснювали виключно на усних домовленостях. Це дозволяло аграрію сплачувати за землю суми, які значно нижчі за ринкові, а також уникати оподаткування.

Наразі за матеріалами СБУ, подано позовну заяву до Господарського суду Черкаської області з вимогою розірвати договір оренди з релігійною установою та повернути землі у державну власність.

У межах кримінального провадження за ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство) тривають слідчі дії. Проводяться комплексні заходи для встановлення всіх обставин злочину і притягнення учасників “схеми” до відповідальності .

Заходи з викриття правопорушення проводили співробітники СБУ в Черкаській області спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва Уманської окружної прокуратури.

Нагадаємо, Служба безпеки України задокументувала підривну діяльність штатного водія Києво-Печерської лаври, який заперечував російську збройну агресію і виправдовував захоплення українських територій.