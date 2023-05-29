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​У Запоріжжі затримали ексдепутата-комуніста, який "наводив" російські ракети на місто

За його наведенням росіяни здійснили серію ударів у квітні та травні.

​У Запоріжжі затримали ексдепутата-комуніста, який "наводив" російські ракети на місто

Контррозвідка Служби безпеки затримала ще одного агента ФСБ Росії під час спецоперації у Запоріжжі. За його наведенням російські загарбники здійснили серію ракетних ударів по місту в квітні та травні. Тоді внаслідок ворожих обстрілів загинуло троє місцевих жителів, було зруйновано 30 приватних будинків і пошкоджено одне з промислових підприємств регіону.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

За даними слідства, ворожим поплічником виявився палкий прихильник комунізму, який у 2001 році отримав шість років тюрми за планування державного перевороту в Україні.

"Після виходу «на волю» вступив до місцевого осередку забороненої компартії і у 2015 році майже пів року був депутатом Запорізької міської ради. Також він був активним учасником прокремлівських організацій «Союз радянських офіцерів» та «Безсмертний полк». Наприкінці 2022 року його завербував кадровий співробітник ФСБ для проведення розвідувально-підривної діяльності проти України", - зазначили в СБУ.

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Для виконання ворожих завдань російський агент сформував власну інформаторську мережу. До її складу ввійшли колишні "однопартійці", які проживають у Запоріжжі. Через них він отримував інформацію про діючі промислові підприємства і технічний стан критичної інфраструктури. Потім він особисто виїжджав на місцевість і проводив приховану фото- та відеофіксацію українських об’єктів.

Інформацію чоловік передвав росіянам для підготовки повітряних атак. А після ворожих ударів - "звітував" про їхні наслідки.

Під час обшуків за місцем проживання затриманого виявлено мобільні телефони, які він використовував для спілкування з російською спецслужбою. Також у нього вилучено велику кількість забороненої комуністичної символіки.

Чоловікові про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Наразі він перебуває під вартою.

Нагадаємо, раніше на Донеччині затримали ворожого агента, який “зливав” позиції українських військових під Бахмутом та Авдіївкою.

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