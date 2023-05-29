Головне за ніч та ранок. Понеділок, 29 травня

П’ятнадцята в травні нічна атака на Київ, 19 відбитих ворожих атак на сході, 67 знищених повітряних цілей, втрати окупантів.

Уночі РФ випустила проти українців до 40 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555 та 35 ударних дронів.

Ракети запустили з дев’яти літаків стратегічної авіації Ту-95мс із району Каспійського моря, а безпілотники – з північного та південного напрямків. Про це йдеться у повідомленнях Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного та Повітряних сил.

Сили та засоби повітряних командувань у взаємодії із протиповітряною обороною інших складових Сил оборони України знищили 67 повітряних цілей: 37 крилатих ракет Х-101/Х-555, 29 ударних БпЛА Shahed-136/131, розвідувальний БпЛА оперативно-тактичного рівня.

"З 00.00 год по 05.00 год 29 травня 2023 року російські окупанти атакували військові об’єкти та об’єкти критичної інфраструктури України крилатими ракетами та ударними дронами", – зазначили в Повітряних силах.

Вибухи лунали в Києві та області, Львівській, Хмельницькій, Полтавській, Одеській та Миколаївській областях. Близько 40 ворожих цілей призначались для Києва, але завдяки захисникам і ППО влучань не допущено. Влучання є в Хмельницькій області, зокрема по військовому обʼєкту. Виведено з ладу пʼять літальних апаратів.

Попередню масовану повітряну атаку росіяни провели усього за 18 годин до цієї. Ворог випустив понад 50 ударних БпЛА, більшість із них збито.

У ніч на 29 травня Росія здійснила ще одну атаку на Київ, пʼятнадцяту за травень.

Ворог випустив ударні безпілотники Shahed та майже одночасно – крилаті ракети з Каспію з літаків. Тож атака на столицю була комбінованою, з різних напрямків, повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.

"Загалом силами і засобами нашої ППО було виявлено і знищено понад 40 повітряних цілей. Ударів по Києву не допущено! Дякуємо протиповітряній обороні за відмінну роботу! В результаті падіння уламків в Подільському районі пробило дах житлового будинку, без жертв. Інформації щодо потерпілих наразі не надходило. Дані оперативного зведення оновлюються і уточнюються", – зазначив він.

Мер міста Віталій Кличко додав, що повідомлення про вибухи надходили з Подільського, Голосіївського та Святошинського районів.

"Дякуємо нашим силам ППО за філігранну роботу! Ще одна складна ніч для столиці. Але, завдяки професійності наших захисників, внаслідок повітряної атаки варварів у Києві не сталося уражень та руйнувань інфраструктурних та інших обʼєктів, багатоквартирних житлових будинків. Немає постраждалих та загиблих. Орки біснуються, ми – стоїмо! Віримо в ЗСУ! Шануємо наших захисників!" – зазначив він.

На Київщині пошкоджено будинки та об'єкти інфраструктури. Загиблих та потерпілих немає.

В Одеській області уламки збитого російського безпілотника впали на територію порту.

"Унаслідок нічної повітряної атаки російських окупаційних військ ударними дронами типу "шахед", уламки збитих цілей впали на територію портової інфраструктури", – написав у Telegram речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

Повітряна тривога на Одещині тривала близько чотирьох годин.

У Львівській області через уламки російської ракети згоріла деревʼяна господарська будівля та трактор.

Постраждалих немає. Про це голова ОВА Максим Козицький повідомив у Telegram.

"Одна з ракет долетіла і до нашої області. Захисникам з ПвК «Захід» вдалося збити її над Золочівським районом. Уламки впали на дерев‘яну господарську будівлю, будівля згоріла. Згорів також трактор, який був поруч. Постраждалих, на щастя, немає. На місці падіння уламків виникла вирва", – зазначив він.

Попереднього разу ворог атакував Львівську область у ніч на 25 травня. ППО збила 10 БпЛА, влучань не було.

Тим часом Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що противник продовжує зосереджувати основні зусилля на спробах повної окупації Луганської та Донецької областей. Минулої доби підрозділи сил оборони відбили 19 ворожих атак.

Противник завдав 97 авіаційних ударів, зокрема було застосовано 59 іранських ударних БпЛА "Shahed", 58 із яких було знищено нашими захисниками. Також ворог здійснив 39 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Імовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України і надалі залишається високою.

Авіація сил оборони за добу завдала 15 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника, а також шістьох – по його зенітно-ракетних комплексах. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили три райони зосередження озброєння та військової техніки, зенітний ракетний комплекс С-300 та зенітний ракетний комплекс "Тор", шість пунктів управління, станцію радіоелектронної боротьби, артилерійський підрозділ на вогневій позиції та склад боєприпасів противника.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 28 травня - в нашій новині.

Генштаб також інформує, що за минулу добу Збройні сили України знищили ще 430 російських загарбників. Загалом Росія вже втратила в Україні більше 207 тисяч військових.

Про інші втрати противника – в новині.

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Тримаймося і наближаємо Перемогу!