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РФ уночі вдарила по військовому обʼєкту в Хмельницькій області. Виведено з ладу 5 літальних апаратів

Пошкоджено злітно-посадкову смугу. 

Цієї ночі російська армія вдарила по обʼєктах Хмельницької області, зокрема військовому. 

Виведено з ладу 5 літальних апаратів. Про це повідомили в Хмельницькій ОВА

"На даний момент тривають роботи з локалізації пожеж на складах паливно-мастильних матеріалів та зберігання бойових матеріальних цінностей. Виведено з ладу 5 літальних апаратів. Розпочаті відновлювальні роботи злітно-посадкової смуги", – йдеться у повідомленні. 

Дані щодо постраждалих уточнюються.

Нагадаємо, уночі РФ випустила проти українців до 40 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555 та 35 ударних дронів. Сили та засоби повітряних командувань у взаємодії із протиповітряною обороною інших складових Сил оборони України знищили 67 повітряних цілей. 

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