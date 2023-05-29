РФ уночі вдарила по військовому обʼєкту в Хмельницькій області. Виведено з ладу 5 літальних апаратів

Цієї ночі російська армія вдарила по обʼєктах Хмельницької області, зокрема військовому.

Виведено з ладу 5 літальних апаратів. Про це повідомили в Хмельницькій ОВА.

"На даний момент тривають роботи з локалізації пожеж на складах паливно-мастильних матеріалів та зберігання бойових матеріальних цінностей. Виведено з ладу 5 літальних апаратів. Розпочаті відновлювальні роботи злітно-посадкової смуги", – йдеться у повідомленні.

Дані щодо постраждалих уточнюються.

Нагадаємо, уночі РФ випустила проти українців до 40 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555 та 35 ударних дронів. Сили та засоби повітряних командувань у взаємодії із протиповітряною обороною інших складових Сил оборони України знищили 67 повітряних цілей.