Задимлення біля Кримського мосту минулого тижня було повʼязано з тренуваннями щодо маскування, – МО Британії

Задимлення біля зведеного окупантами Кримського мосту в Керчі було повʼязано з тренуваннями щодо маскування.
Димова завіса була спричинена димогенераторами, ймовірно, 28-ї бригади військ ядерно, біологічного та хімічного захисту РФ. Про це йдеться у повідомленні міністерства оборони Великої Британії, опублікованому в Twitter.
Російська доктрина передбачає використання диму як частину маскування.
"Однак на практиці російське маскування була загалом неефективним в українській війні, ймовірно, через відсутність сильної функції централізованого планування та погану бойову дисципліну на низькому рівні", – вважають у британському Міноборони.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 29 May 2023.— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) May 29, 2023
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🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/j8wICHHYiP
Минулого тижня окупанти на декілька годин перекривали Кримський міст. Довкола незаконної переправи був дим. Росіяни пояснили це навчаннями.