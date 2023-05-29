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Задимлення біля Кримського мосту минулого тижня було повʼязано з тренуваннями щодо маскування, – МО Британії

Tа практиці російське маскування була загалом неефективним у війні в Україні. 

Задимлення біля Кримського мосту минулого тижня було повʼязано з тренуваннями щодо маскування, – МО Британії
Фото: nv

Задимлення біля зведеного окупантами Кримського мосту в Керчі було повʼязано з тренуваннями щодо маскування. 

Димова завіса була спричинена димогенераторами, ймовірно, 28-ї бригади військ ядерно, біологічного та хімічного захисту РФ. Про це йдеться у повідомленні міністерства оборони Великої Британії, опублікованому в Twitter. 

Російська доктрина передбачає використання диму як частину маскування.

"Однак на практиці російське маскування була загалом неефективним в українській війні, ймовірно, через відсутність сильної функції централізованого планування та погану бойову дисципліну на низькому рівні", – вважають у британському Міноборони. 

Минулого тижня окупанти на декілька годин перекривали Кримський міст. Довкола незаконної переправи був дим. Росіяни пояснили це навчаннями. 

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