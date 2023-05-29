Задимлення біля Кримського мосту минулого тижня було повʼязано з тренуваннями щодо маскування, – МО Британії

Tа практиці російське маскування була загалом неефективним у війні в Україні.

Задимлення біля зведеного окупантами Кримського мосту в Керчі було повʼязано з тренуваннями щодо маскування.

Димова завіса була спричинена димогенераторами, ймовірно, 28-ї бригади військ ядерно, біологічного та хімічного захисту РФ. Про це йдеться у повідомленні міністерства оборони Великої Британії, опублікованому в Twitter.

Російська доктрина передбачає використання диму як частину маскування.

"Однак на практиці російське маскування була загалом неефективним в українській війні, ймовірно, через відсутність сильної функції централізованого планування та погану бойову дисципліну на низькому рівні", – вважають у британському Міноборони.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 29 May 2023.



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🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/j8wICHHYiP — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) May 29, 2023

Минулого тижня окупанти на декілька годин перекривали Кримський міст. Довкола незаконної переправи був дим. Росіяни пояснили це навчаннями.