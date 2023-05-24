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На Донеччині затримали ворожого агента, який “зливав” позиції українських військових під Бахмутом та Авдіївкою

Поплічником РФ виявився 32-річний мешканець Торецька, який входить до близького оточення одного з керівників “МДБ ДНР” в окупованій Горлівці.

На Донеччині затримали ворожого агента, який “зливав” позиції українських військових під Бахмутом та Авдіївкою
Фото: СБУ

СБУ затримала російського агента, який “зливав” ворогу позиції Сил оборони під Бахмутом та Авдіївкою.

Про це повідомляє пресслужба відомства. 

“Контррозвідка Служби безпеки викрила ще одного учасника розгалуженої агентурної мережі ФСБ у Донецькій області. Зловмисник збирав розвіддані про дислокацію та переміщення Сил оборони в районах Бахмута, Авдіївки і Торецька. Співробітники СБУ затримали трьох його спільників у грудні минулого року”, - йдеться в повідомленні. 

Встановлено, що цей фігурант об’їжджав прилеглу територію фронтових міст та приховано фотографував позиції українських військ, а також позначав їхні координати на електронних картах. Отримані відомості російський агент передавав своєму «куратору» з підконтрольного агресору «МДБ ДНР» у тимчасово окупованій Горлівці. 

Отриману інформацію загарбники планували використати для проведення ракетно-артилерійських обстрілів по позиціях підрозділів Сил оборони. Втім, контррозвідники Служби безпеки своєчасно викрили ворожого поплічника, задокументували його злочинну діяльність і затримали. 

Під час затримання фігурант перебував у схованці, яку він заздалегідь облаштував на території власного домоволодіння, щоб переховуватись від правоохоронців. 

За даними слідства, поплічником РФ є 32-річний мешканець Торецька, який входить до близького оточення одного з керівників «МДБ ДНР» в окупованій Горлівці. 

Для комунікації з «куратором» ворожий агент використовував відпрацьований анонімний канал електронного зв’язку, а передачу розвідданих здійснював у вигляді фотоматеріалів з детальним описом об’єктів. 

Під час обшуку за місцем проживання фігуранта виявлено прихований у стіні мобільний телефон із доказами законспірованого листування з ворогом. 

Наразі слідчі СБУ повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Суд обрав міру запобіжного заходу у виді тримання під вартою. 

Нагадаємо, на початку травня на Донеччині затримали чергових “полювальників” на HIMARS. Фігурантами є двоє мешканців Донецької та Харківської областей, яких російська спецслужба дистанційно завербувала на початку повномасштабного вторгнення.

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