Українські військові почнуть опановувати танки Abrams вже наступного тижня, — Пентагон

Очікується, що збройні сили США почнуть тренувати українців на танках M1A1 Abrams “приблизно наступного тижня”, повідомляє Голос Америки із посиланням на прессекретаря Пентагону, бригадного генерала Пета Райдера.

Близько 250 українців цього тижня прибудуть до Німеччини на навчання. Українці тренуватимуться на 31 танку Abrams, які прибули до Німеччини на початку місяця. Американські офіційні особи заявили, що інший комплект з 31 танка M1A1 Abrams перебуває на ремонті в Сполучених Штатах і буде доставлений в Україну до осені.

Очікується, що навчання в Німеччині триватиме близько 10 тижнів і буде зосереджено на тому, як керувати танками, як маневрувати танками в загальновійськовому бою та обслуговувати танки.

Структура курсу буде подібна до попередньої підготовки під керівництвом США на броньованих бойових машинах Bradley і машинах Stryker, які були надані Україні на початку цього року.

Танки Abrams, зокрема, мають товсту броню та турбінний двигун потужністю 1500 кінських сил. Це робить його набагато досконалішим за радянські танки, які Україна використовує з початку війни.

У січні адміністрація Байдена оголосила, що надішле новішу версію танків Abrams, відомих як M1A2, в Україну після того, як вони будуть закуплені та виготовлені. Цей процес потенційно може зайняти роки.

У березні адміністрація вирішила надати замість них танки M1A1 Abrams, щоб українці якнайшвидше отримали танки.

Нагадаємо, минулого тижня Пентагон повідомив, що американські танки М1 Abrams прибули до Німеччини для тренування українських військових.

Раніше український міністр оборони Олексій Резніков попереджав, що американські Abrams не встигнуть взяти участь у весняному контрнаступі.

Також нагадаємо, що тренування українських пілотів на F-16 може початися в липні. Навчання займе близько шести місяців.