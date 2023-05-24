Учора ворог обстріляв з артилерії Очаків: пошкоджені будинки і авто, є поранений

Також росіяни били по акваторії Очаківської громади.

У вівторок 23 травня росіяни обстріляли Очаків Миколаївської області. Внаслідок ворожих атак є руйнування, одна людина дістала поранення.

Про це повідомляє у Telegram голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

“Вчора, 23 травня, об 11:00, 12:58, 14:00 ворог завдавав артилерійських обстрілів по місту Очаків Очаківської громади. Внаслідок чого одна людина постраждала. Пошкоджено та частково зруйновано приватні будинки, автівку, об'єкти інфраструктури. Також пошкоджень зазнали лінії -газо, -електропередач та мережі Інтернет. Наразі все відновлено”, – поінформував Кім.

Крім того, о 20:05 ворожі артилерійські обстріли фіксувалися по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає. У місті Миколаїв, Первомайському, Баштанському та Вознесенському районах день та ніч пройшли відносно спокійно.

Нагадаємо, вночі 17 травня армія РФ здійснила ракетний удар по Миколаєву, внаслідок якого частково зруйнований торговельний центр і автосалон. Одна людина дістала поранення.