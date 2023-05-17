Унаслідок ракетного удару по Миколаєву пошкоджено магазини, автосалон і шість багатоповерхівок

Унаслідок нічного ракетного удару по Миколаєву частково зруйновано торговельний центр і автосалон. Поранено одну людину.
Вибухова хвиля пошкодила будинки і магазин. Про це голова ОВА Віталій Кім повідомив у Telegram.
"Окрім цього, зафіксовано влучання по об’єкту промислової інфраструктури", – зазначив він.
Мер міста Олександр Сєнкевич додав, що також пошкоджено зупинку громадського транспорту.
Крім Миколаєва, ворог 16 травня бив по Очаківській громаді. Близько 8:30 з артилерії окупанти вдарили по акваторії. Також вчора о 09:53 та 17:28 вони обстріляли артилерією Очаків та берегову лінію Очаківської громади. Постраждалих немає.
Цих ракетних ударів росіяни завдали після того, як у ніч на 16 травня випустили 18 ракет, зокрема свої найсучасніші "Кинджали". Українська ППО, згідно з заявами Головнокомандувача та Повітряних сил, збила всі ворожі цілі.