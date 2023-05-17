Пленум Верховного Суду збереться на позачергове засідання через справу Князєва
Пленум Верховного Суду збереться на позачергове засідання через справу Князєва
У НАБУ і САП розповіли деталі про викриття голови Верховного Суду на хабарі: для розслідування діяв детектив під прикриттям
У НАБУ і САП розповіли деталі про викриття голови Верховного Суду на хабарі: для розслідування діяв детектив під прикриттям
НАБУ і САП підозрюють у корупції голову Верховного Суду (оновлено)
НАБУ і САП підозрюють у корупції голову Верховного Суду (оновлено)
Чернівецька облрада заборонила діяльність УПЦ МП на території області
Чернівецька облрада заборонила діяльність УПЦ МП на території області
Українська ППО вночі збила 18 ракет, зокрема шість "Кинджалів" і три "Іскандер-м" та С-400
Українська ППО вночі збила 18 ракет, зокрема шість "Кинджалів" і три "Іскандер-м" та С-400
Росіяни атакували Київ з усіх напрямків "Кинджалами", "Калібрами" та "Іскандерами", – Ігнат
Росіяни атакували Київ з усіх напрямків "Кинджалами", "Калібрами" та "Іскандерами", – Ігнат
Викриття голови Верховного Суду на хабарі: НАБУ оприлюднило записи розмов
Викриття голови Верховного Суду на хабарі: НАБУ оприлюднило записи розмов
Вибори в Туреччині: в країні другий тур – шанси Ердогана зростають
Вибори в Туреччині: в країні другий тур – шанси Ердогана зростають
Київ пережив виняткову за щільністю повітряну атаку. Ушкодження від уламків – у пʼяти районах
Київ пережив виняткову за щільністю повітряну атаку. Ушкодження від уламків – у пʼяти районах
ГоловнаСуспільствоВійна

Унаслідок ракетного удару по Миколаєву пошкоджено магазини, автосалон і шість багатоповерхівок

Поранень зазнала одна цивільна людина. 

Унаслідок ракетного удару по Миколаєву пошкоджено магазини, автосалон і шість багатоповерхівок
Фото: Віталій Кім у Telegram

Унаслідок нічного ракетного удару по Миколаєву частково зруйновано торговельний центр і автосалон. Поранено одну людину.

Вибухова хвиля пошкодила будинки і магазин. Про це голова ОВА Віталій Кім повідомив у Telegram.

"Окрім цього, зафіксовано влучання по об’єкту промислової інфраструктури", – зазначив він.

Мер міста Олександр Сєнкевич додав, що також пошкоджено зупинку громадського транспорту. 

Фото: Сєнкевич Online Telegram

Фото: Сєнкевич Online Telegram

Фото: Сєнкевич Online telegram

Крім Миколаєва, ворог 16 травня бив по Очаківській громаді. Близько 8:30 з артилерії окупанти вдарили по акваторії. Також вчора о 09:53 та 17:28 вони обстріляли артилерією Очаків та берегову лінію Очаківської громади. Постраждалих немає.

Цих ракетних ударів росіяни завдали після того, як у ніч на 16 травня випустили 18 ракет, зокрема свої найсучасніші "Кинджали". Українська ППО, згідно з заявами Головнокомандувача та Повітряних сил, збила всі ворожі цілі. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies