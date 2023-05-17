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Шольц переконаний, що війна в Україні завершиться крахом путінського імперіалізму

Канцлер Німеччини виступив на саміті Ради Європи – першій зустрічі лідерів цього обʼєднання за майже 20 років. 

Шольц переконаний, що війна в Україні завершиться крахом путінського імперіалізму
Фото: EPA/UPG

Канцлер Німеччини Олаф Шольц упевнений, що війна в Україні завершиться крахом імперіалізму президента РФ. На саміті Ради Європи в Рейкʼявіку він запевнив, що ФРН продовжуватиме підтримувати Україну аж до встановлення миру, пише Bloomberg.

"Колись російська війна проти України завершиться. І одна річ є очевидною: вона не завершиться перемогою путінського імперіалізму", – сказав він. 

Журналісти звернули увагу, що коментар Шольца зроблений на тлі підготовки до потенційного українського контрнаступу та невдовзі після того, як президент Франції Еммануель Макрон зазнав критики через візит до Китаю та заохочення китайського лідера "розсудити" Росію. 

Рада Європи – обʼєднання 46 націй, утворене 1949 року задля розвитку демократії та прав людини. До її складу входять всі 27 членів Євросоюзу та інші країни, зокрема Україна, Велика Британія та Туреччина. Саміт в Ісландії є першою зустріччю лідерів Ради Європи за майже 20 років. Попередня зустріч (всього третя від початку створення) була в 2005 році в Варшаві.

У своєму виступі в Рейк'явіку Шольц заявив, що Рада вимагатиме "відповідальності за величезну шкоду, яку Росія завдає Україні день у день".

Президент України Володимир Зеленський виступав на саміті відеозв’язком.  

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