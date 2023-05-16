Через російські обстріли на прикордонні Чернігівщини тривають масштабні пожежі

Внаслідок обстрілів росіянами України на території Чернігівської області розпочалася лісова пожежа.

Про це повідомляє ДП “Ліси України”.

Наразі горіння триває у двох осередках на території Семенівського лісництва, на відстані не більше 4 км до державного кордону біля с. Блешня та біля с. Мхи. Відстань між осередками складає близько 2,5 км.

Мешканці цих населених пунктів ще раніше були евакуйовані у зв'язку з військовими діями, але пожежа може розповсюдитись до населених пунктів Орликівка та Баранівка, де наразі проживають люди.

“Через активні бойові дії, площу пожежі визначити зараз неможливо. Лісівники філії намагаються зупинити пожежу, створюють мінералізовані смуги біля населених пунктів та встановлюють природні перешкоди на шляху розповсюдження вогню”, - розповіли в держпідприємстві.

Нагадаємо, вчора неподалік с. Нові Петрівці Вишгородського району Київської області горіла лісова підстилка на площі 15 га. Для гасіння пожежі було залучено 25 чоловік та 7 одиниць техніки.