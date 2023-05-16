Пленум Верховного Суду збереться на позачергове засідання через справу Князєва
Пленум Верховного Суду збереться на позачергове засідання через справу Князєва
Викриття голови Верховного Суду на хабарі: НАБУ оприлюднило записи розмов
Викриття голови Верховного Суду на хабарі: НАБУ оприлюднило записи розмов
У НАБУ і САП розповіли деталі про викриття голови Верховного Суду на хабарі: для розслідування діяв детектив під прикриттям
У НАБУ і САП розповіли деталі про викриття голови Верховного Суду на хабарі: для розслідування діяв детектив під прикриттям
Росіяни атакували Київ з усіх напрямків "Кинджалами", "Калібрами" та "Іскандерами", – Ігнат
Росіяни атакували Київ з усіх напрямків "Кинджалами", "Калібрами" та "Іскандерами", – Ігнат
НАБУ і САП підозрюють у корупції голову Верховного Суду (оновлено)
НАБУ і САП підозрюють у корупції голову Верховного Суду (оновлено)
Замість колискової (Страшна мамина казка)
Замість колискової (Страшна мамина казка)
Київ пережив виняткову за щільністю повітряну атаку. Ушкодження від уламків – у пʼяти районах
Київ пережив виняткову за щільністю повітряну атаку. Ушкодження від уламків – у пʼяти районах
Українська ППО вночі збила 18 ракет, зокрема шість "Кинджалів" і три "Іскандер-м" та С-400
Українська ППО вночі збила 18 ракет, зокрема шість "Кинджалів" і три "Іскандер-м" та С-400
Вибори в Туреччині: в країні другий тур – шанси Ердогана зростають
Вибори в Туреччині: в країні другий тур – шанси Ердогана зростають
ГоловнаСуспільствоВійна

Через російські обстріли на прикордонні Чернігівщини тривають масштабні пожежі

Через активні бойові дії, площу пожежі визначити зараз неможливо.

Через російські обстріли на прикордонні Чернігівщини тривають масштабні пожежі
Фото: Ліси України

Внаслідок обстрілів росіянами України на території Чернігівської області розпочалася лісова пожежа.

Про це повідомляє ДП “Ліси України”.

Наразі горіння триває у двох осередках на території Семенівського лісництва, на відстані не більше 4 км до державного кордону біля с. Блешня та біля с. Мхи. Відстань між осередками складає близько 2,5 км. 

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

Мешканці цих населених пунктів ще раніше були евакуйовані у зв'язку з військовими діями, але пожежа може розповсюдитись до населених пунктів Орликівка та Баранівка, де наразі проживають люди.

“Через активні бойові дії, площу пожежі визначити зараз неможливо. Лісівники філії намагаються зупинити пожежу, створюють мінералізовані смуги біля населених пунктів та встановлюють природні перешкоди на шляху розповсюдження вогню”, - розповіли в держпідприємстві.

Нагадаємо, вчора неподалік с. Нові Петрівці Вишгородського району Київської області горіла лісова підстилка на площі 15 га. Для гасіння пожежі було залучено 25 чоловік та 7 одиниць техніки.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies