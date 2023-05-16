Російські окупанти обстріляли дві громади Дніпропетровщини

Сьогодні,16 травня, російські окупаційні війська били по Нікопольському району Дніпропетровської області з артилерії та БпЛА.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Російска армія влучила по Червоногригорівській та Мирівській громадах Нікопольщини. Обстрілом було пошкоджене агропідприємство.

Також є руйнування у житловому секторі - пошкоджені 5 приватних будинків та 4 господарські споруди. Крім того, були пошкоджені дві сонячні панелі, побиті лінія електропередач та газогін.

Фото: Сергій Лисак

Фото: Сергій Лисак

Фото: Сергій Лисак

Фото: Сергій Лисак

Нагадаємо, у вівторок, 16 травня, російські війська обстріляли селище Молодіжне у Херсонській області. Внаслідок прицільного удару по житловому будинку постраждало четверо цивільних.