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Збройні сили звільнили від ворога передмістя Бахмута на 20 квадратних кілометрів, – Маляр

Однак росіяни просуваються у самому Бахмуті.

Збройні сили звільнили від ворога передмістя Бахмута на 20 квадратних кілометрів, – Маляр
Фото: Анна Стешенко

Протягом декількох останніх днів Збройні сили звільнили від ворога на півночі та півдні передмістя Бахмута приблизно на 20 квадратних кілометрів.

Про це повідомила у Telegram заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

“Протягом декількох днів наші війська звільнили від ворога на півночі та півдні передмістя Бахмута близько 20 квадратних кілометрів. Водночас, ворог дещо просувається в самому Бахмуті, вщент знищуючи місто артилерією. Крім того, ворог підтягує підрозділи професійних десантників”, – розповіла вона.

За словами Маляр, зараз тривають важкі бої з різним результатом.

“У ситуації, що склалась, наші війська роблять максимум і навіть більше. Те, що оборона Бахмута триває стільки місяців та ще й на певних ділянках є просування – це надзусилля наших бійців та високий рівень фаховості командування обороною. Я нагадаю, що ворог має перевагу у кількості людей та озброєння. Разом з тим, завдяки діям наших військових, ще з минулого літа не може реалізувати свої плани на Бахмутському напрямку”, – наголосила заступниця міністра оборони.

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Нагадаємо, за даними Британської розвідки, ПВК “Вагнера” продовжує зачистку українських позицій у центрі міста Бахмут. Проте за останні чотири дні українські сили досягли тактичного прогресу, стабілізувавши фланги Бахмута на свою користь.

Окрім просування на південь від міста, українські атаки відтіснили російську лінію фронту на північний захід від населеного пункту. Це,очевидно, дозволило українським силам відновити безпечніше використання ключової дороги постачання 0506.

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