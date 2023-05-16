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Артилеристи показали, як знищили дві російські гармати

Гармати ліквідували бійці бригади імені гетьмана Апостола.

Артилеристи показали, як знищили дві російські гармати
Фото: Скрін з відео

Українські артилеристи показали, як знищили дві російські самохідні гармати 2С5.

Про це Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє у Facebook.

“Артилеристи 44-ї окремої артилерійської бригади імені гетьмана Данила Апостола знищили самохідну гармату росіян 2С5, яка в свою чергу "захопила" з собою це одну бойову одиницю, вразивши її своїм боєприпасом на відстані 70 метрів”, - ідеться у повідомленні.

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Нагадаємо, що артилеристи 406-ї окремої артилерійської бригади ім. Алмазова знищили російський міномет “Тюльпан”.

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