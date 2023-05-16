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​Черговий ворожий танк знищили Січеславські десантники

З початку широкомасштабної війни армія РФ втратила 3 762 танки.

​Черговий ворожий танк знищили Січеславські десантники
Скріншот відео
Фото: СтратКом ЗСУ у Telegram

Росіяни намагалися штурмувати позиції українських військ, але невдало. Окупанти підірвалися на міні і почали тікати, залишивши бойову машину.

Про це повідомляє у Telegram СтратКом ЗСУ.

“Пошкоджену техніку ще можна відновити. Але ми не даємо ворогам такої можливості! Все що не знищено на землі, добиваємо з повітря! Зло повинно щезнути з України! І Січеславці про це добре дбають”, – кажуть Січеславські десантники.

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Нагадаємо, з початку широкомасштабного вторгнення ворожа армія втратила на війні з Україною 3 762 танки, за минулу добу – три. 

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