​Нічний обстріл Києва – ще одне нагадування про зневажливе ставлення Росії до міжнародних норм, – Санду

Президентка Молдови нагадала, що наразі європейські лідери збираються в Ісландії, щоб засудити війну і притягнути винних до відповідальності.

Президентка Молдови Мая Санду вважає, що нічний обстріл Києва росіянами є ще одним нагадуванням про зневажливе ставлення РФ до міжнародних норм.

Про це вона написала у Twitter.

"Стривожена черговою жахливою атакою на Київ. Безжалісний напад Росії на цивільне населення є нагадуванням про її повне нехтування міжнародними нормами", – зазначила Санду.

Вона також нагадала, що наразі європейські лідери збираються в Ісландії, щоб засудити цю жорстоку війну і притягнути винних до відповідальності.

Disturbed by yet another horrific attack on Kyiv. Russia's relentless assault on civilians is a reminder of its complete disregard for international norms.



As European leaders gather in Iceland, we stand united in condemning this brutal war and holding perpetrators accountable. — Maia Sandu (@sandumaiamd) May 16, 2023

Як повідомлялося, 4-й саміт глав держав та урядів Ради Європи відбудеться 16-17 травня 2023 року в столиці Ісландії Рейк’явіку. Саміт буде присвячений основним цінностям Ради Європи та підтримці України через конкретні заходи, спрямовані на досягнення справедливості для жертв російської агресії.

Нагадаємо, за попередніми даними, під час ворожої нічної атаки на Київ падіння уламків ракет зафіксовано у п'яти районах. Більшість ворожих цілей у повітряному просторі столиці була знищена.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив про трьох постраждалих, але у КМВА говорили, що поранених немає.