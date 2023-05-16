Тепер з цих військових зняті підозри у дезертирстві. Це дає підстави відновити порушені права полонених морпіхів щодо виплат їх родичам.

Державне бюро розслідувань повідомило про підозру у держзраді одному з керівників 501-го батальйону морпіхів.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

“Працівники ДБР повідомили про підозру у державній зраді одному з керівників 501 Окремого батальйону морських піхотинців Збройних сил України, через якого 277 військових цього батальйону опинились в полоні”, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що з кінця лютого 2022 року військовослужбовці батальйону здійснювали оборону міста Маріуполь. У квітні цього ж року пропагандистські засоби масової інформації РФ розповсюдили інформацію, що начебто морпіхи 501 батальйону добровільно здалися у полон в оточеному Маріуполі.

Слідство встановило, що насправді начальник речової служби тилу 501 ОБМП зрадив присягу та перейшов на бік ворога. Він вступив у змову з росіянами та фактично вмовив командира здатися. Користуючись важкою ситуацією, в якій опинилися сили оборони в Маріуполі, зрадник спонукав командира припинити оборонні дії, здати зброю та особовий склад. 277 військовослужбовцям батальйону був відданий наказ на передислокацію, а насправді їх переправили до підконтрольної окупантам частини Донецької області. Військових ввели в оману, й тому вони не усвідомлювали й не могли усвідомлювати протиправного характеру наказу чи розпорядження про здачу в полон.

ДБР ухвалило рішення щодо закриття проваджень відносно 277 військовослужбовців 501 ОБМП за підозрою у дезертирстві. Це дає підстави уповноваженим органам відновити порушені права полонених морпіхів щодо виплат їх родичам.

Також слідством встановлено, що начальник речової служби тилу 501 ОБМП продовжив свою зрадницьку діяльність і після його диверсії в Маріуполі. Переїхавши до рідного Бердянська Запорізької області він знову почав агітувати українських військових переходити на бік ворога та за винагороду надавати йому відомості щодо розміщення сил та засобів оборони України. Слідство встановило принаймні три відповідні факти протягом квітня-червня 2022 року.

Начальнику речової служби тилу 501 ОБМП ВМС Збройних Сил України повідомлено про підозру у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України). Санкція статті передбачає довічне позбавлення волі.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває. Встановлюються інші особи, які можуть бути причетними до злочину.

За даними українських ЗМІ, йдеться про Костянтина Безсмертного.

Нагадаємо, станом на 7 травня з російського полону звільнили загалом 2324 українця. Таку цифру озвучив Координаційний центр з питань поводження з військовополоненими.