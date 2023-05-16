Головне за ніч. Вівторок, 16 травня: шість збитих "Кинджалів", виняткова за щільністю атака на Київ

Нічні ворожі масовані обстріли, 49 бойових зіткнень на сході, бої за Бахмут та Мар’їнку , втрати окупантів, затримання очільника Верховного суду України.

Українська ППО в ніч на 16 травня збила всі випущені росіянами 18 ракет, зокрема шість аеробалістичних "Кинджалів". Також захисники збили девʼять крилатих ракет "Калібр", три ракети наземного базування (С-400, "Іскандер-М") та безпілотники.

Росіяни атакували Україну з північного, південного та східного напрямків 18 ракетами різних типів повітряного, морського та наземного базування, повідомив у Telegram Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

"З шести літаків МіГ-31К було випущено шість аеробалістичних ракет Х-47М2 «Кинджал», 9 крилатих ракет «Калібр» – з кораблів у Чорному морі та три ракети наземного базування (С-400, «Іскандер-М»). Усі 18 ракет знищені силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил ЗС України", – зазначив Залужний.

Противник атакував і ударними дронами типу Shahed-136/131, а також проводив повітряну розвідку трьома безпілотниками оперативно-тактичного рівня – Орлан-10, SuperCum. Їх також збили.

У ніч на 16 травня російська армія вчинила восьму з початку місяця атаку на Київ. Ворог бив одночасно з різних напрямків і безпілотниками, і крилатими ракетами, і, за даними міської військової адміністрації, ймовірно, балістичними.

За словами начальника КМВА Сергія Попко, атака була винятковою за щільністю – максимальна кількість атакуючих ракет за найкоротший проміжок часу. За попередніми даними, більшість цілей була знищена в повітряному просторі.

"Попередньо зафіксовано падіння уламків у Соломʼянському, Шевченківському, Святошинському, Оболонському та Дарницькому районах столиці. Найбільші пошкодження в Солом’янському районі – там було загорянння нежитлового приміщення та кількох одиниць автомобільної техніки. Пожежа ліквідована. В решті районів пошкодження не суттєві – у більшості виявлено падіння уламків на припарковані автомобілі, прибудинкову територію чи лісопаркову зону", – повідомив Попко.

Мер міста Віталій Кличко вночі під час атаки повідомляв про трьох потерпілих в Соломʼянському районі. Там загорілась будівля в 200 кв. метрів і автомобілі. Були також дані про падіння уламків на зоопарк у Шевченківському районі. З мешканцями зоопарку проводяться антистресові заходи.

Повітряну тривогу для киян та мешканців області оголошували двічі. Другу – через безпілотник біля Борисполя. Попередня ворожа атака на столицю була у ніч на 14 травня. ППО відбила всі безпілотники.

Тим часом Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що противник зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Минулої доби на зазначених ділянках фронту відбулось 49 бойових зіткнень. В епіцентрі бойових дій і надалі залишаються Бахмут та Мар’їнка.

Минулої доби зафіксовано два ракетних удари по Костянтинівці Донецької області із застосуванням ворогом ЗРК С-300. Крім того Росія завдала 48 авіаційних ударів та здійснила більш як 50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Авіація Сил оборони за минулу добу завдала девʼятьох ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника, а також сімох – по зенітно-ракетних комплексах противника. Знищено шість ударних БпЛА різних типів. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили три пункти управління, пʼять районів зосередження живої сили, чотири артилерійських підрозділи на вогневих позиціях, зенітно-ракетний комплекс, пʼять станцій радіоелектронної боротьби, а також склад боєприпасів ворога.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 16 травня – в нашій новині.

Генштаб також інформує, що за минулу добу Збройні сили України знищили ще 520 російських загарбників. Загалом Росія вже втратила в Україні близько 199 980 військових.

Про інші втрати противника – в новині.

Сьогодні, 16 травня, на позачергове засідання збереться Пленум Верховного Суду.

“У зв’язку з подіями, що відбуваються навколо Голови ВС Князєва В.С., 16 травня 2023 року відбудеться позачергове засідання Пленуму Верховного Суду”, – йдеться у повідомленні пресслужби установи.

Учора стало відомо, що Національне антикорупційне бюро (НАБУ) і Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) викрили факти корупції у Верховному Суді України. За даними ЗМІ, антикорупційні органи затримали голову Верховного Суду України Всеволода Князєва при отриманні хабара у розмірі близько 3 млн доларів. Він нібито отримував гроші від людей, які виступали за рішення суду на користь олігарха Костянтина Жеваго по справі стосовно акцій Полтавського гірничо-збагачувального комбінату (ПГЗК) Ferrexpo, яку розглядала Велика Палата ВС. Також обшуки проходять у ще 18 суддів ВС, які слухали цю справу.

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