ЗСУ відтіснили російську лінію фронту на північний захід від Бахмута, − британська розвідка

Українські сили досягли тактичного прогресу, стабілізувавши фланги міста на свою користь.

ПВК “Вагнера” продовжує зачистку українських позицій у центрі міста Бахмут Донецької області, повідомляє Міністерство оборони Великобританії з посиланням на дані розвідки.

Проте за останні чотири дні українські сили досягли тактичного прогресу, стабілізувавши фланги Бахмута на свою користь.

Окрім просування на південь від міста, українські атаки відтіснили російську лінію фронту на північний захід від населеного пункту. Це,очевидно, дозволило українським силам відновити безпечніше використання ключової дороги постачання 0506.

“Україна стримує західний наступ Росії на лінії каналу Донець-Донбас, перетворюючи водну колію на перешкоду у складі глибокої оборонної смуги навколо міста Часів Яр”, − додали британці.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 16 May 2023.



Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/0FG6w4yI6a



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/BPDgNQ7Z39 — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) May 16, 2023

Нагадаємо, речник Східного угруповання Збройних сил України Сергій Череватий повідомив, що українські Сили оборони за останні дві доби просунулися на флангах навколо Бахмута на відстань від 350 м до 2 км.

За словами заступниці міністра оборони Ганни Маляр, до околиць міста російські загарбники підтягують десантно-штурмові загони.