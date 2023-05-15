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Ворог чинить дикий опір у Бахмуті, - Череватий

За поточну добу на Бахмутському напрямку відбулося 34 бойові зіткнення.

Ворог чинить дикий опір у Бахмуті, - Череватий
Фото: "Український свідок"

Українські сили оборони за останні дві доби просунулися на флангах навколо Бахмута на відстань від 350 м до 2 км.

Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Східного угруповання Збройних сил України Сергій Череватий.

"Проте, ворог чинить дикий опір. За поточну добу на Бахмутському напрямку відбулося 34 бойові зіткнення, 479 разів ворог різними системами, різною артилерією обстрілював наші позиції. Сталося 4 авіанальоти. Під час боїв нашим воїнам вдалося знищити 149 окупантів, 160 поранити, 6 потрапили в полон", - повідомив Череватий.

За його даними, також за добу було підбито 2 бойові машини піхоти, 2 бронеавтомобілі, 3 безпілотні апарати ворога і польовий склад із боєприпасами.

"Ворог намагається захопити саме місто, докладає до цього неймовірних зусиль. Наші воїни тримають там оборону, проявляють вершини мужності, героїзму, витримки та кмітливості. А коли з'являється можливість на флангах атакувати ворога, то це все робиться. І це в рамках оборонної операції, яка триває вже багато місяців. Операції, спрямованої на виснаження ворога", - сказав Череватий.

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Нагадаємо, що до околиць Бахмута російські загарбники підтягують десантно-штурмові загони, але попри важкі бої Збройні сили України продовжують просуватися вперед.

Силам оборони вдалося захопити понад 10 позицій російських окупантів.

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