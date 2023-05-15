В Азовському морі ледь не вперше чергує корабель з "Калібрами", - ОК "Південь"

У командуванні припустили, що це зроблено для прикриття Керченського мосту.

В Чорному морі корабельне угруповання на ранок 15 травня ворог збільшив до 12 одиниць. Згодом обидва ракетоносії з цієї групи були заведені в пункти базування.

Про це повідомляє оперативне командування "Південь".

"Малий ракетний корабель ще з вісьмома "калібрами" ледь не вперше за часів повномасштабного вторгнення зайшов для виконання завдань в Азовське море, де продовжує чергування, імовірно, як ще один елемент забезпечення прикриття та захисту Кримського мосту", - припускають у командуванні.

Нагадаємо, що станом на полудень 14 травня в Чорному морі на бойовому чергуванні перебували 11 ворожих кораблів, серед яких 3 носії крилатих ракет "Калібр" зі загальним залпом до 18 ракет.