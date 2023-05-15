Валерій Пекар: “Росія продовжить розпадатися. Але українські військові перемоги можуть пришвидшити цей процес у десятки разів”
Валерій Пекар: “Росія продовжить розпадатися. Але українські військові перемоги можуть пришвидшити цей процес у десятки разів”
​На Київщині громада вирішила перейти до ПЦУ, однак священник УПЦ не віддав ключі від храму (ФОТОРЕПОРТАЖ)
​На Київщині громада вирішила перейти до ПЦУ, однак священник УПЦ не віддав ключі від храму (ФОТОРЕПОРТАЖ)
У Південній Кореї розбився американський винищувач F-16
У Південній Кореї розбився американський винищувач F-16
10% записів до лікарів фейкові. Кому це вигідно і як з цим бореться система
10% записів до лікарів фейкові. Кому це вигідно і як з цим бореться система
У Тернополі пролунали вибухи: є влучання у нежитлову будівлю, двоє поранених (оновлено)
У Тернополі пролунали вибухи: є влучання у нежитлову будівлю, двоє поранених (оновлено)
Вночі ворог знову атакував Тернопільщину, пошкоджено будинки та автомобілі (оновлено)
Вночі ворог знову атакував Тернопільщину, пошкоджено будинки та автомобілі (оновлено)
12 країн-членів ЄС, серед яких - Бельгія, Франція і Німеччина, висловили занепокоєння забороною імпорту товарів з України
12 країн-членів ЄС, серед яких - Бельгія, Франція і Німеччина, висловили занепокоєння забороною імпорту товарів з України
Росія втратила два бойові літаки і два вертольоти у Брянській області, - ЗМІ
Росія втратила два бойові літаки і два вертольоти у Брянській області, - ЗМІ
У Міноборони України відреагували на російську ракетну атаку
У Міноборони України відреагували на російську ракетну атаку
ГоловнаСуспільствоВійна

ООН повідомляє про 23600 вбитих і поранених цивільних українців через російське вторгнення

"Фактичні втрати, ймовірно, набагато вищі", - заявив координатор ООН із гуманітарних питань.

ООН повідомляє про 23600 вбитих і поранених цивільних українців через російське вторгнення
Фото: Павло Кириленко у Telegram

Координатор ООН із гуманітарних питань Мартін Гріффітс повідомив, що кількість жертв серед цивільного населення в Україні зросла до 23600 вбитих і поранених, передає "Укрінформ".

На засіданні Ради Безпеки ООН щодо гуманітарної ситуації через російське вторгнення Гріффітс зазначив, що "фактичні втрати, ймовірно, набагато вищі".

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

Координатор ООН у виступі згадав про ракетні обстріли Росією Товариства Червоного Хреста в Миколаєві. Тоді було знищено гуманітарні вантажі та важливе медобладнання.

Також Гріффітс повідомив, що в першому кварталі 2023 року гуманітарну допомогу в Україні отримали майже 3,6 мільйона осіб. Мова йде про грошові виплати, продовольство, медичні послуги тощо. За словами координатора, близько 280 тисяч осіб отримали різну допомогу в прифронтових районах.

"Найбільшою проблемою залишаються перешкоди для доступу до всіх районів у Донецькій, Луганській, Херсонській та Запорізькій областях, які на цей момент перебувають під військовим контролем Російської Федерації", – сказав Гріффітс. 

Він підкреслив, що Росія жодного разу не дала можливості надати гуманітарну допомогу громадам уздовж лінії фронту в окупованих регіонах.

Нагадаємо, нині росіяни обстріляли Дворічну на Харківщині. Є двоє загиблих, ще один чоловік отримав поранення.

Згодом російська армія обстріляла житлові будинки в селі на Херсонщині, є двоє потерпілих.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies