Валерій Пекар: “Росія продовжить розпадатися. Але українські військові перемоги можуть пришвидшити цей процес у десятки разів”
Валерій Пекар: “Росія продовжить розпадатися. Але українські військові перемоги можуть пришвидшити цей процес у десятки разів”
​На Київщині громада вирішила перейти до ПЦУ, однак священник УПЦ не віддав ключі від храму (ФОТОРЕПОРТАЖ)
​На Київщині громада вирішила перейти до ПЦУ, однак священник УПЦ не віддав ключі від храму (ФОТОРЕПОРТАЖ)
У Південній Кореї розбився американський винищувач F-16
У Південній Кореї розбився американський винищувач F-16
10% записів до лікарів фейкові. Кому це вигідно і як з цим бореться система
10% записів до лікарів фейкові. Кому це вигідно і як з цим бореться система
У Тернополі пролунали вибухи: є влучання у нежитлову будівлю, двоє поранених (оновлено)
У Тернополі пролунали вибухи: є влучання у нежитлову будівлю, двоє поранених (оновлено)
Вночі ворог знову атакував Тернопільщину, пошкоджено будинки та автомобілі (оновлено)
Вночі ворог знову атакував Тернопільщину, пошкоджено будинки та автомобілі (оновлено)
12 країн-членів ЄС, серед яких - Бельгія, Франція і Німеччина, висловили занепокоєння забороною імпорту товарів з України
12 країн-членів ЄС, серед яких - Бельгія, Франція і Німеччина, висловили занепокоєння забороною імпорту товарів з України
Росія втратила два бойові літаки і два вертольоти у Брянській області, - ЗМІ
Росія втратила два бойові літаки і два вертольоти у Брянській області, - ЗМІ
У Міноборони України відреагували на російську ракетну атаку
У Міноборони України відреагували на російську ракетну атаку
ГоловнаСуспільствоЖиття

На Харківщині планують відкрити сім пляжів

Чи відкриватимуть пляжі у Харкові, ще не визначилися.

На Харківщині планують відкрити сім пляжів
Фото: kyivcity.gov.ua

В Харківській області визначили сім пляжів, які готуватимуть для літнього відпочинку.

Про це розповів начальник управління запобігання надзвичайним ситуаціям ДСНС Харківщини Сергій Колосовський, інформує Суспільне.

Чотири з них будуть відкриті у Безлюдівці, інші — у Пісочині, Краснокутській та Зміївській громадах.

За його словами, чи відкриватимуть пляжі у Харкові, ще не визначилися. Місцева влада вирішує, де будуть відкривати пляжі та хто буде їх облаштовувати. У громадах, які були в окупації чи були розташовані на лінії фронту, визначатися місця для відпочинку не будуть через мінну небезпеку.

Підписуйтесь на наш Youtube канал

Нагадаємо, що 6 травня, на полі поблизу села Затишшя Харківської області трактор підірвався на міні.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies