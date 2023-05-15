На Харківщині планують відкрити сім пляжів

Чи відкриватимуть пляжі у Харкові, ще не визначилися.

В Харківській області визначили сім пляжів, які готуватимуть для літнього відпочинку.

Про це розповів начальник управління запобігання надзвичайним ситуаціям ДСНС Харківщини Сергій Колосовський, інформує Суспільне.

Чотири з них будуть відкриті у Безлюдівці, інші — у Пісочині, Краснокутській та Зміївській громадах.

За його словами, чи відкриватимуть пляжі у Харкові, ще не визначилися. Місцева влада вирішує, де будуть відкривати пляжі та хто буде їх облаштовувати. У громадах, які були в окупації чи були розташовані на лінії фронту, визначатися місця для відпочинку не будуть через мінну небезпеку.

Нагадаємо, що 6 травня, на полі поблизу села Затишшя Харківської області трактор підірвався на міні.