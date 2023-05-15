У центрі окупованого Луганська підірвали "міністра внутрішніх справ" Корнета

У центрі окупованого Луганська підірвали "міністра внутрішніх справ" Ігоря Корнета.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

Він отримав сильні поранення під час вибуху і наразі перебуває в реанімації. Крім того, одна людина загинула, троє "охоронців" отримали поранення. Станом на 16.20 було відомо про загалом сімох потерпілих, троє у важкому стані.

Український журналіст і блогер Денис Казанський на своїй фейсбук-сторінці зазначив, що "деякі окупанти прямо пишуть, що Корнета могли підірвати свої".

"Ще у 2016 році люди Корнета за його наказом вбили у будівлі "МВС ЛНР" російського найманця Артема Булгакова. У Росії тоді навіть справу заводили, але вона так нічим і не закінчилася. Тоді друг Ігоря Гіркіна - Міхаіл Полинков пообіцяв помститися Корнету", - написав Казанський.

Журналіст додав, що Корнет також керував "переворотом у ЛНР" у 2017-му, коли скинули Ігоря Плотницького. "Тоді Корнет сам мітив у крісло "глави ЛНР", але замість нього призначили Пасічника. З Пасічником у Корнета також давній конфлікт. Кілька років Корнет намагався його підсидіти. Ну а тепер ідеальний час для помсти чи усунення такого конкурента. Можна все одразу списати на СБУ. Ніхто навіть розслідування проводити не буде". - висловив припущення Казанський.

Нагадаємо, у квітні в Мелітополі внаслідок вибуху загинув поліцейський-колаборант Олександр Міщенко. Він був начальником Приазовського відділу поліції. Раніше в Енергодарі Запорізької області підірвали авто колишнього співробітника правоохоронних органів Євгена кузьміна, який з приходом “русского міра” пішов прислуговувати окупантам.