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У ГУР прокоментували падіння літаків та гелікоптерів у РФ: "Падають і будуть падати далі"

Є офіційні заяви про те, що відповідальність за це несуть російські засоби ППО.

У ГУР прокоментували падіння літаків та гелікоптерів у РФ: "Падають і будуть падати далі"
представник пресслужби ГУР МО Андрій Юсов
Фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

Представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов прокоментував падіння російської авіації на території Брянської області РФ.

Про це він розповів в ефірі телемарафону "Єдині новини", передає Укрінформ.

"Насамперед (до падіння літаків, - ред.) доклався сам Путін, коли розпочав повномасштабне вторгнення в Україну. Він напав ще, власне, 2014 року, анексувавши Крим і розв’язавши війну на Донбасі. Не було б цього вторгнення – не падали б літаки і гелікоптери...", - сказав Юсов.

"Ми можемо і далі продовжувати алегорії про порушення норм пожежної безпеки, про паління - можливо, цього разу у самих вертольотах палили… Є офіційні заяви про те, що відповідальність за це несуть російські засоби ППО", - додав він.

На переконання Юсова, головне, що ці літаки "падають, і будуть падати далі".

Нагадаємо, 13 квітня на території брянської області зазнали аварії два гелікоптери Мі-8, а також літаки Су-34 та Су-35. Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що до авіакатастроф причетна російська протиповітряна оборона.

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