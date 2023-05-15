У ГУР прокоментували падіння літаків та гелікоптерів у РФ: "Падають і будуть падати далі"

Представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов прокоментував падіння російської авіації на території Брянської області РФ.
Про це він розповів в ефірі телемарафону "Єдині новини", передає Укрінформ.
"Насамперед (до падіння літаків, - ред.) доклався сам Путін, коли розпочав повномасштабне вторгнення в Україну. Він напав ще, власне, 2014 року, анексувавши Крим і розв’язавши війну на Донбасі. Не було б цього вторгнення – не падали б літаки і гелікоптери...", - сказав Юсов.
"Ми можемо і далі продовжувати алегорії про порушення норм пожежної безпеки, про паління - можливо, цього разу у самих вертольотах палили… Є офіційні заяви про те, що відповідальність за це несуть російські засоби ППО", - додав він.
На переконання Юсова, головне, що ці літаки "падають, і будуть падати далі".
Нагадаємо, 13 квітня на території брянської області зазнали аварії два гелікоптери Мі-8, а також літаки Су-34 та Су-35. Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що до авіакатастроф причетна російська протиповітряна оборона.