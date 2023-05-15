У ГУР прокоментували падіння літаків та гелікоптерів у РФ: "Падають і будуть падати далі"

Є офіційні заяви про те, що відповідальність за це несуть російські засоби ППО.

Представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов прокоментував падіння російської авіації на території Брянської області РФ.

Про це він розповів в ефірі телемарафону "Єдині новини", передає Укрінформ.

"Насамперед (до падіння літаків, - ред.) доклався сам Путін, коли розпочав повномасштабне вторгнення в Україну. Він напав ще, власне, 2014 року, анексувавши Крим і розв’язавши війну на Донбасі. Не було б цього вторгнення – не падали б літаки і гелікоптери...", - сказав Юсов.

"Ми можемо і далі продовжувати алегорії про порушення норм пожежної безпеки, про паління - можливо, цього разу у самих вертольотах палили… Є офіційні заяви про те, що відповідальність за це несуть російські засоби ППО", - додав він.

На переконання Юсова, головне, що ці літаки "падають, і будуть падати далі".

Нагадаємо, 13 квітня на території брянської області зазнали аварії два гелікоптери Мі-8, а також літаки Су-34 та Су-35. Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що до авіакатастроф причетна російська протиповітряна оборона.