Обговорення наступальних дій України було в пріоритеті під час закордонних поїздок президента. Володимир Зеленський задоволений результатами переговорів із колегами.

Про це він сказав на брифінгу в Лондоні. Президент подякував канцлеру ФРН Олафу Шольцу, премʼєрці Італії Джорджії Мелоні, президенту Франції Еммануелю Макрону, з якими він зустрічався у попередні дні.

Фото: EPA/UPG

"Дійсно, важливі, потужні оборонні пакети – ось які є домовленості. Ми говоримо про G7. Дуже важлива позиція кожної з цих країн, щоб вона була обʼєднана. Ми говоримо про коаліцію літаків", – додав президент.

Фото: EPA/UPG

President @ZelenskyyUa arrives in the UK for discussions with Prime Minister @RishiSunak on Ukraine’s ongoing military resistance to Putin’s brutal invasion. pic.twitter.com/Qh2tfpFDZE — UK Prime Minister (@10DowningStreet) May 15, 2023

Сьогодні Володимир Зеленський прибув із неанонсованим візитом до Лондона, де зустрівся із премʼєр-міністром Ріші Сунаком. Британія вже оголосила про надання Україні сотень далекобійних ударних безпілотників та ракет ПВО, а також початок навчань українських пілотів.

До Лондона український президент прилетів із Парижа, а до того він побував у Німеччині та Італії.