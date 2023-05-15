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Зеленський задоволений результатами закордонних поїздок: говорили про коаліцію літаків і контрнаступ

Уже досягнуто домовленості про потужні оборонні пакети. 

Зеленський задоволений результатами закордонних поїздок: говорили про коаліцію літаків і контрнаступ
Ріші Сунак і Володимир Зеленський
Фото: Rishi Sunak Twitter

Обговорення наступальних дій України було в пріоритеті під час закордонних поїздок президента. Володимир Зеленський задоволений результатами переговорів із колегами.

Про це він сказав на брифінгу в Лондоні. Президент подякував канцлеру ФРН Олафу Шольцу, премʼєрці Італії Джорджії Мелоні, президенту Франції Еммануелю Макрону, з якими він зустрічався у попередні дні.

Фото: EPA/UPG

"Дійсно, важливі, потужні оборонні пакети – ось які є домовленості. Ми говоримо про G7. Дуже важлива позиція кожної з цих країн, щоб вона була обʼєднана. Ми говоримо про коаліцію літаків", – додав президент.

Фото: EPA/UPG

Сьогодні Володимир Зеленський прибув із неанонсованим візитом до Лондона, де зустрівся із премʼєр-міністром Ріші Сунаком. Британія вже оголосила про надання Україні сотень далекобійних ударних безпілотників та ракет ПВО, а також початок навчань українських пілотів

До Лондона український президент прилетів із Парижа, а до того він побував у Німеччині та Італії. 

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