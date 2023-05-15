12 країн-членів ЄС, серед яких - Бельгія, Франція і Німеччина, висловили занепокоєння забороною імпорту товарів з України
12 країн-членів ЄС, серед яких - Бельгія, Франція і Німеччина, висловили занепокоєння забороною імпорту товарів з України
​На Київщині громада вирішила перейти до ПЦУ, однак священник УПЦ не віддав ключі від храму (ФОТОРЕПОРТАЖ)
​На Київщині громада вирішила перейти до ПЦУ, однак священник УПЦ не віддав ключі від храму (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Вночі ворог знову атакував Тернопільщину, пошкоджено будинки та автомобілі (оновлено)
Вночі ворог знову атакував Тернопільщину, пошкоджено будинки та автомобілі (оновлено)
У Тернополі пролунали вибухи: є влучання у нежитлову будівлю, двоє поранених (оновлено)
У Тернополі пролунали вибухи: є влучання у нежитлову будівлю, двоє поранених (оновлено)
10% записів до лікарів фейкові. Кому це вигідно і як з цим бореться система
10% записів до лікарів фейкові. Кому це вигідно і як з цим бореться система
Зеленський прибув до Берліна і зустрівся з президентом країни (оновлено)
Зеленський прибув до Берліна і зустрівся з президентом країни (оновлено)
Валерій Пекар: “Росія продовжить розпадатися. Але українські військові перемоги можуть пришвидшити цей процес у десятки разів”
Валерій Пекар: “Росія продовжить розпадатися. Але українські військові перемоги можуть пришвидшити цей процес у десятки разів”
У Міноборони України відреагували на російську ракетну атаку
У Міноборони України відреагували на російську ракетну атаку
У Південній Кореї розбився американський винищувач F-16
У Південній Кореї розбився американський винищувач F-16
ГоловнаСвіт

Повітряні сили Німеччини показали відео супроводу літака з Зеленським

З Риму українського президента забрав VIP-літак німецьких ВПС, який супровджували винищувачі.

Повітряні сили Німеччини показали відео супроводу літака з Зеленським
Фото: Team_Luftwaffe

Повітряні сили Німеччини показали відео супроводу літака із президентом України Володимиром Зеленським до Берліну.

У суботу ввечері з Рима українського президента забрав літак авіазагону німецьких ВПС, що перевозить VIP-персон. Літак супроводжували два винищувачі Eurofighter.

Фото: Team_Luftwaffe

Нагадаємо, у неділю президент Володимир Зеленський здійснив перший з початку повномасштабного вторгнення Росії візит до Німеччини. У межах візиту Зеленський та канцлер ФРН Олаф Шольц у Берліні підписали спільну декларацію щодо підтримки України та тиску на Росію.

Також президент та український народ отримали премію імені Карла Великого, яка присуджується за видатний внесок у справу європейської єдності.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies