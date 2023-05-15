З Риму українського президента забрав VIP-літак німецьких ВПС, який супровджували винищувачі.

Повітряні сили Німеччини показали відео супроводу літака із президентом України Володимиром Зеленським до Берліну.

У суботу ввечері з Рима українського президента забрав літак авіазагону німецьких ВПС, що перевозить VIP-персон. Літак супроводжували два винищувачі Eurofighter.

Und hier noch ein paar Eindrücke von unserem Flug mit @ZelenskyyUa. Im #A350 der Flugbereitschaft ging es von Berlin nach Geilenkirchen. Immer mit dabei: unsere #Eurofighter zur Absicherung. Diesmal vom Fliegerhorst Nörvenich. Dank an die aufmerksamen Beobachter für das Material. https://t.co/PVA3e5WikC pic.twitter.com/yjLrT25CaB — Team Luftwaffe (@Team_Luftwaffe) May 15, 2023

Фото: Team_Luftwaffe

Нагадаємо, у неділю президент Володимир Зеленський здійснив перший з початку повномасштабного вторгнення Росії візит до Німеччини. У межах візиту Зеленський та канцлер ФРН Олаф Шольц у Берліні підписали спільну декларацію щодо підтримки України та тиску на Росію.

Також президент та український народ отримали премію імені Карла Великого, яка присуджується за видатний внесок у справу європейської єдності.