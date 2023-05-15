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Франція найближчим часом оснастить декілька батальйонів ЗСУ бронетехнікою і легкими танками

Зокрема, нададуть ще AMX-10RC. 

Франція найближчим часом оснастить декілька батальйонів ЗСУ бронетехнікою і легкими танками
AMX-10RC
Фото: defence-ua.com

Франція найближчими тижнями проведе підготовку та оснастить декілька батальйонів української армії десятками бронемашин та легких танків, зокрема AMX-10RC.

Про це йдеться у Спільній декларації за результатами візиту українського президента до Парижа. 

Окрім бронемашин й танків, Франція зосередиться на підтримці можливостей протиповітряної оборони, аби захистити українців від ударів Росії.

"Крім національного внеску, Французька Республіка бере активну участь у заходах Європейського Союзу та НАТО щодо військової допомоги Україні та підготовки українських військових", – йдеться у декларації. 

Там додали, що також Франція надає українцям і цивільну, зокрема фінансову і гуманітарну підтримку. 

Документ, серед іншого, висловив підтримку українській формулі миру, міжнародному трибуналу щодо російських воєнних злочинів та євроатлантичному шляху України. 

"Французька Республіка підтримує ініціативу України щодо справедливого та сталого миру, ґрунтованого на суверенітеті та територіальній цілісності України. Українська формула миру містить низку важливих положень, над багатьма з яких Франція вже працює. Франція висловлює свою підтримку українській формулі миру та готова співпрацювати з Україною для забезпечення якомога ширшої міжнародної участі в Глобальному саміті миру, який буде скликано найближчими місяцями на основі положень української формули миру та інших можливих доброчесних пропозицій", – додали в декларації.

Документ підтримує угоду про новий Міжнародний центр із розслідувань злочинів агресії проти України в Гаазі та розслідування прокурора Міжнародного кримінального суду.

Україна та Франція погоджуються з необхідністю посилити колективний тиск на Росії шляхом подальших санкцій. 

AMX-10 RC, які згадуються в декларації – це французькі важкі бронемашини, класифіковані як колісні танки або розвідувальні машини з танковим озброєнням. Франція виводить їх зі свого озброєння, писав Defence Express. Уперше Сили оборони України отримали їх в березні 2023, і деякі з них вже застосовуються на передовій, заявляв французький міністр оборони. 

Ці колісні танки оснащені калібром у 105-мм. Однак замість стандартизованого натівського 105x617 мм у гарматі F2 BK MECA L/48 використовуються неуніфіковані снаряди 105x527 мм. 

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