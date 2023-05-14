Лукашенко не з’являється на публіці від часу параду у Москві, − ЗМІ

Сьогодні він пропустив церемонію у Мінську.

68-річний Олександр Лукашенко, який вважає себе президентом Білорусі, не взяв участі сьогодні на церемонії в Мінську.

Про це пише Bloomberg.

Прем'єр-міністр РБ Роман Головченко зачитав звернення від його імені.

Видання зазначає, що білоруський політик, ключовий союзник російського президента Володимира Путіна, виглядав слабким на параді до 9 травня у Москві і відтоді він не з’являвся на публіці.

Як пише Радіо Свобода, 13 травня одразу кілька ЗМІ повідомили, що увечері кортеж Лукашенка приїхав до клінічного медичного центру. Під час його проїзду дороги до шпиталю були перекриті, стояли силовики. Кортеж повернувся назад через 2 години.

Нагадаємо, заява президента РФ Володимира Путіна розмістити ядерну зброю на території Білорусі свідчить, зокрема, про те, що Олександр Лукашенко вже не вирішує, яка зброя розташована на його території.

Депутати Європарламенту стурбовані репресіями, які тривають у Білорусі, включаючи ув’язнення нобелівських лауреатів і журналістів, і закликають до подальших санкцій проти країни.