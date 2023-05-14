У Південній Кореї розбився американський винищувач F-16
У Південній Кореї розбився американський винищувач F-16
​На Київщині громада вирішила перейти до ПЦУ, однак священник УПЦ не віддав ключі від храму (ФОТОРЕПОРТАЖ)
​На Київщині громада вирішила перейти до ПЦУ, однак священник УПЦ не віддав ключі від храму (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Валерій Пекар: “Росія продовжить розпадатися. Але українські військові перемоги можуть пришвидшити цей процес у десятки разів”
Валерій Пекар: “Росія продовжить розпадатися. Але українські військові перемоги можуть пришвидшити цей процес у десятки разів”
У Тернополі пролунали вибухи: є влучання у нежитлову будівлю, двоє поранених (оновлено)
У Тернополі пролунали вибухи: є влучання у нежитлову будівлю, двоє поранених (оновлено)
​Росія обстріляла Хмельниччину дронами, є потерпілі (оновлено)
​Росія обстріляла Хмельниччину дронами, є потерпілі (оновлено)
Росія намагалася знищити в Україні систему Patriot
Росія намагалася знищити в Україні систему Patriot
У Росії потерпіли крах два бойові літаки і два вертольоти, - ЗМІ
У Росії потерпіли крах два бойові літаки і два вертольоти, - ЗМІ
10% записів до лікарів фейкові. Кому це вигідно і як з цим бореться система
10% записів до лікарів фейкові. Кому це вигідно і як з цим бореться система
Літаки і вертольоти, що впали в Брянській області, летіли бомбити Чернігівську область, - ЗМІ
Літаки і вертольоти, що впали в Брянській області, летіли бомбити Чернігівську область, - ЗМІ
ГоловнаСвіт

Лукашенко не з’являється на публіці від часу параду у Москві, − ЗМІ

Сьогодні він пропустив церемонію у Мінську.

Лукашенко не з’являється на публіці від часу параду у Москві, − ЗМІ
Фото: EPA/UPG

68-річний Олександр Лукашенко, який вважає себе президентом Білорусі, не взяв участі сьогодні на церемонії в Мінську.

Про це пише Bloomberg.

Прем'єр-міністр РБ Роман Головченко зачитав звернення від його імені.

Видання зазначає, що білоруський політик, ключовий союзник російського президента Володимира Путіна, виглядав слабким на параді до 9 травня у Москві і відтоді він не з’являвся на публіці.

Підписуйтесь на наш Youtube канал

Як пише Радіо Свобода, 13 травня одразу кілька ЗМІ повідомили, що увечері кортеж Лукашенка приїхав до клінічного медичного центру. Під час його проїзду дороги до шпиталю були перекриті, стояли силовики. Кортеж повернувся назад через 2 години.

Нагадаємо, заява президента РФ Володимира Путіна розмістити ядерну зброю на території Білорусі свідчить, зокрема, про те, що Олександр Лукашенко вже не вирішує, яка зброя розташована на його території.

Депутати Європарламенту стурбовані репресіями, які тривають у Білорусі, включаючи ув’язнення нобелівських лауреатів і журналістів, і закликають до подальших санкцій проти країни.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies