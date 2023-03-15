Європарламент виступив за розширення санкцій проти Білорусі

Депутати Європарламенту стурбовані репресіями, які тривають у Білорусі, включаючи ув’язнення нобелівських лауреатів і журналістів, і закликають до подальших санкцій проти країни.

Про це повідомляє пресслужба парламенту.

У середу, 15 березня, парламент прийняв резолюцію, яка засуджує триваючі систематичні репресії білоруського режиму проти народу та інакомислення, у тому числі через політично вмотивовані та закриті показові процеси, які євродепутати критикують як серйозні порушення прав людини.

Парламент рішуче засуджує нещодавнє засудження до тривалих термінів ув’язнення журналіста Анджея Почобута та лауреата Нобелівської премії миру Алеся Біляцького, а також кількох інших осіб. Ці рішення свідчать про намагання режиму придушити будь-яку громадську участь у захисті прав людини та всі незалежні ЗМІ в країні.

Депутати Європарламенту також засуджують тривалі тюремні терміни, винесені заочно лідеру білоруської опозиції у вигнанні Світлані Тихановській та іншим діячам Координаційної ради країни, органу, який працював над сприянням демократичній передачі влади в Білорусі після фальсифікованих президентських виборів у 2020 році.

Європарламент знову засудив участь Білорусі у війні Росії проти України. Посилаючись на білоруський режим як на співучасника російського державного спонсорства тероризму, євродепутати розчаровані тим, що країна не була включена до нещодавнього 10-го пакету санкцій ЄС проти Росії. Вони хочуть жорстких обмежувальних заходів проти Мінська, які передбачають включення, серед іншого, до списку санкцій ЄС калійної галузі, оскільки вона є основним джерелом доходів білоруського режиму.

Депутати Європарламенту закликають ЄС та його держави-члени розширити та посилити санкції ЄС проти Білорусі та включити всіх, хто причетний до репресій, включаючи суддів, прокурорів, співробітників правоохоронних органів, в’язниць і виправних колоній, і забезпечити належне виконання обмежувальних заходів.

Вони також засуджують інтенсивне утиск і переслідування білоруських профспілок з боку режиму, а також репресії проти національних меншин через закриття шкіл і знищення спадщини.

Резолюція також підкреслює необхідність всебічного розслідування злочинів, скоєних режимом Лукашенка проти народу Білорусі, водночас закликаючи країни ЄС активно застосовувати принцип універсальної юрисдикції та готувати судові справи проти білоруських чиновників.

Крім того, Європарламент вітає створення «Місії за демократичну Білорусь» у Брюсселі та закликає інституції ЄС підтримати Місію та так звані «Народні посольства Білорусі». Також європарламент виступив за офіційне оформлення зв’язків між євродепутатами та білоруськими демократичними партіями.

Нагадаємо, нещодавно Держдепартамент США заявив, що Лукашенко відвідав Іран з метою “поглиблення відносин” між Москвою та Тегераном. Білоруський президент продовжує візити до потенційних союзників.