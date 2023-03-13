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Лукашенко відвідав Іран з метою “поглиблення відносин” між Москвою та Тегераном, - Держдепартамент

Лукашенко продовжує  візити до потенційних союзників.

Лукашенко відвідав Іран з метою “поглиблення відносин” між Москвою та Тегераном, - Держдепартамент
Фото: EPA

Держдепартамент США вважає, що візит Олександра Лукашенка до Ірану є “в певному сенсі продовженням поглиблення відносин між Іраном і Росією”.

Про це повідомляє CNN.

“Це те, за чим ми дуже уважно стежимо. Це двоє птахів, і часто вони злітаються разом”, - сказав речник Держдепартаменту США Нед Прайс на брифінгу.

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Зазначається, що Лукашенко зустрівся в Тегерані в понеділок з президентом Ірану Ебрагімом Раїсі. Вони підписали дорожню карту всебічної співпраці між країнами на 2023-2026 роки.

Нагадаємо, раніше також повідомлялося, що під час візиту в Іран Лукашенко планує оголосити 2023 рік "роком дружби" між Білоруссю та Іраном. Зазначимо, що Європейський Союз запровадив санкції проти понад 30 осіб в Ірані, Тегеран у відповідь оголосив санкції проти понад 30 осіб і компаній, у тому числі міністрів та депутатів.

Лукашенко в основному їздить лише до Путіна в Росію. Однак, у січні цього року він також побував із державним візитом у столиці Зімбабве Хараре і літав до Об'єднаних Арабських Еміратів. Також він побував у Китаї.

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