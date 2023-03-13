Росія працевлаштувала у Сербії низку своїх дипломатів, яких вислали із ЄС, - Радіо Свобода

Від початку повномасштабного вторгнення РФ і до кінця 2022 року країни Євросоюзу вислали майже 500 російських дипломатів та адміністративних співробітників

Росія працевлаштувала низку своїх дипломатів, яких вислали із країн Євросоюзу, до посольства в Сербії, йдеться у розслідування "Радіо Свобода".

Від початку повномасштабного російського вторгнення і до кінця 2022 року країни ЄС вислали майже 500 російських дипломатів та адміністративних співробітників. Нідерланди, Хорватія, Польща, Чехія та Естонія скоротили чисельність російських дипломатичних місій на кількість висланих, і цим самим унеможливили їх заміну. При цьому в Сербії, яка хоче стати членом ЄС, російська дипломатична присутність зросла: торік у лютому 2022 в країні працювали 54 російські дипломати, а в березні 2023 року – вже 62, згідно з даними дипломатичних списків, які публікує на своєму сайті МЗС Сербії.

Речник глави зовнішньополітичної служби ЄС Жозепа Борреля Пітер Стано зазначив, що лише Росія може вирішити, чи направляти висланого із країни-члена ЄС дипломата до іншої держави Євросоюзу. Кожна з країн Євросоюзу, у свою чергу сама вирішує, чи допускати таку людину до себе. Інший співрозмовник видання повідомив, що формальної заборони для переведення висланого з однієї країни дипломата в іншу дійсно немає, але така заборона є негласною практикою.

У переліку осіб, який Росія працевлаштувала у Сербії, є:

Олексій Іваненко, який був другим секретарем посольства РФ у Хорватії. Через півроку після висилки з Хорватії ім'я Олексія Іваненка та його дружини з'явилося у дипломатичному списку МЗС Сербії. У новій державі росіянин отримав підвищення - став першим секретарем посольства. До речі, раніше Іваненко працював "інженером" у військовій частині 71330, 16-му центрі ФСБ, співробітники якого "ламали" мережі американських підприємств енергетичної інфраструктури за допомогою віруса-"трояна";

Михайло Генералов та його дружина Зінаїда, які прибули в Сербію із Польщі. Тепер Генералов перебуває в штаті співробітників російського посольства в Сербії;

Дмитро Барабін, другий секретар посольства у Сербії, якого вислали з Нідерландів;

Петро Долгошеїн, його вважають радником посольства Росії у Белграді;

Євген Анпілов - помічник військового аташе, якого вислали із Чорногорії;

Денис Румянцев, який ще у 2019 році працював у Македонії;

Олександр Новіков, котрий у 2018 році працював у представництві Росії в Організації із заборони хімічної зброї. На сайті ОЗХО його позначали як представника Міністерства оборони РФ;

Володимир Подрєзов, який був у 2014 році третім секретарем посольства в Чорногорії, а зараз є другим секретарем у Белграді;

Михайло Максименко, ще один другий секретар російського посольства у Сербії, котрий у 2017 році, незадовго до масового висилання російських дипломатів через справу отруєння Скрипалів, був третім секретарем у посольстві в Лондоні.

Нагадаємо, раніше Росія вислала чотирьох австрійських дипломатів. А Естонія вимагала, щоб РФ скоротила штат посольства у Таллінні.