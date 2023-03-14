​Кремль продовжить використовувати Лукашенка для співпраці з Іраном, - ISW

Аналітики зауважили, що Лукашенко часто діяв як васал Кремля під час останніх поїздок за кордон.

Кремль, ймовірно, продовжить використовувати вплив Олександра Лукашенка для поглиблення співпраці з Іраном.

Про це йдеться у звіті американський Інститут вивчення війни (ISW), пише "Радіо Свобода".

Як повідомлялося, Лукашенко 13 березня в Тегерані зустрівся з офіційними особами Ірану для розширення двосторонньої співпраці та сприяння зменшенню впливу санкцій. Іранські державні ЗМІ повідомили, що Лукашенко зустрічався з президентом Ірану Ебрагімом Раїсі, верховним лідером Алі Хаменеї та першим віцепрезидентом Мохаммадом Мохбером.

"Раїсі й Лукашенко підписали вісім угод про співпрацю у сферах всебічного співробітництва, торгівлі, транспорту, сільського господарства і культури та відзначили, що Білорусь й Іран у 2022 році втричі збільшили двосторонню торгівлю порівняно з 2021 роком", - йдеться в повідомленні.

Аналітики зауважили, що Лукашенко часто діяв як васал Кремля під час останніх поїздок за кордон, і його візит до Тегерана, ймовірно, є складовою ширших зусиль Кремля забезпечити подальшу підтримку Ірану в умовах міжнародних санкцій".

В ISW згадали, що 11 березня державні ЗМІ Ірану оголосили, що Тегеран завершив угоду щодо купівлі бойових літаків Су-35 у Росії.

У Державному департаменті США також заявили, що візит Лукашенка до Ірану є "в певному сенсі продовженням поглиблення відносин між Іраном і Росією".

Нагадаємо, Білорусь не є прямим учасником розв’язаної Росією війни в Україні, але надає матеріально-технічну підтримку Росії. У лютому минулого року влада Білорусі дозволила російським військам увійти в Україну через свою територію.

Лукашенко в основному їздить лише до Путіна в Росію. Однак, у січні цього року він також побував із державним візитом у столиці Зімбабве Хараре і літав до Об'єднаних Арабських Еміратів. Також він побував у Китаї.