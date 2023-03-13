США виступають за пряму розмову лідерів України та Китаю

Така розмова може призвести до того, що підхід КНР в питанні війни Росії проти України буде більш збалансованим.

Сполучені Штати виступали за те, щоб розмова між президентами України та Китаю відбулася не лише в публічній площині, а також у приватному порядку.

Про це повідомляє Укрінформ.

“Ми заохочували президента Сі поспілкуватися з президентом Зеленським, бо вважаємо, що КНР і особисто президент Сі мають напряму почути українську точку зору, а не лише російське бачення цього питання”, - заявив радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван.

Він додав, що наразі в Києві не отримали жодного офіційного підтвердження про телефонний дзвінок з Китаю.

Салліван зазначив, що такий контакт може призвести до того, що підхід КНР в питанні війни Росії проти України буде більш збалансованим.

“Ми сподіваємося, що це й надалі утримуватиме їх від вибору щодо надання Росії воєнної допомоги”, - зауважив Салліван.

Як раніше повідомлялось, китайський лідер Сі Цзіньпін нібито планує поговорити із президентом України Володимиром Зеленським вперше з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.