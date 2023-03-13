Чим меншою буде російська здатність адаптації до санкцій, тим швидше зможемо відновити територіальну цілісність нашої держави і повернути мир Україні.

Уряд схвалив і пропонує Верховній Раді затвердити зміни до бюджету держави, понад 500 млрд гривень – на оборону, додатково. Усі кошти будуть спрямовані на фінансове забезпечення військових, на підтримку сектору оборони держави, на оборонне обладнання, в тому числі дрони. Зробимо все можливе й неможливе для зміцнення наших воїнів.

Про це у своєму зверненні повідомив президент Україн Володимир Зеленський.

“Обговорили сьогодні також гуманітарне розмінування – те, що життєво важливо, в буквальному сенсі. Станом на зараз понад 170 тисяч квадратних кілометрів нашої території залишаються небезпечними через ворожі міни і снаряди, що не розірвалися. Суттєва частина цієї території – це земля наших аграріїв, земля, що оброблялась. Тож сьогодні обговорили, як активізувати цю роботу: пришвидшити гуманітарне розмінування, збільшити відповідну співпрацю з партнерами”, -зазначив президент.

Він додав, що почалась друга посівна за час повномасштабної війни. Минулого року героїчні зусилля наших фермерів, усіх працівників і працівниць аграрної сфери дозволили зберегти українське аграрне виробництво – глобальну роль України як гаранта продовольчої безпеки.

“Окремо обговорили ситуацію в енергетиці – вона нормалізована. Фактично на всій вільній території держави забезпечуємо енергетичні потреби українців – відповідно до можливостей генерації. І продовжуємо вже готуватись до наступного опалювального сезону – це стосується як накопичення ресурсів, так і нового захисту наших енергетичних потужностей”, – наголосив Зеленський.

Голова держави розповів, що найближчі тижні плануються активними з точки зору міжнародної комунікації.

“Працюємо і над тим, щоб додати нових санкцій проти Росії. Днями Канада зробила вагомий крок, розширивши санкції на імпорт російського алюмінію і сталі. Я дякую Канаді за це рішення – за цей сигнал міжнародній спільноті. Маємо не лише обмежити здатність держави-терориста обходити існуючі санкції, але й запроваджувати нові – щоб Росія не могла адаптуватись до глобального тиску. Чим меншою буде російська здатність адаптації до санкцій, тим швидше зможемо відновити територіальну цілісність нашої держави і повернути мир Україні”, - підкреслив президент України.

Володимир Зеленський наголосив, що лише наші оборонці є дієвою гарантією захисту свободи України, всієї Європи та вільного світу.

“Сьогодні особливо відзначу бійців 92-ї окремої механізованої бригади – за успішні дії в районі Бахмута”, -підсумував Верховний Головнокомандувач.

Як раніше повідомлялось, китайський лідер Сі Цзіньпін нібито планує поговорити із президентом України Володимиром Зеленським вперше з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.