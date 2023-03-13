ЗСУ оновили умови роботи ЗМІ у прифронтових районах та зонах бойових дій

Відтепер командувачі будуть визначати зони для перебування представників медіа: "зелену", "жовту", та "червону".

Збройні сили, згідно з наказом головнокомандувача Збройних сил України № 73, оновили умови роботи представників засобів масової інформації в прифронтових районах та зонах ведення бойових дій і змінили умови акредитації ЗМІ.

Про це повідомив начальник Управління зв’язків з громадськістю ЗСУ полковник Богдан Сеник, передає Укрінформ.

"Відтепер командувачі в районах відповідальності своїми рішеннями будуть визначати зони для перебування представників медіа. Передбачені наступні зони: "зелена", де дозволяється робота акредитованих представників ЗМІ без супроводу офіцера зі зв’язків з громадськістю або пресофіцера; "жовта", де дозволяється робота представників медіа лише у супроводі пресофіцера; та "червона", де робота акредитованих представників ЗМІ заборонена", - пояснив Сеник.

Якщо ЗМІ планують роботу на деокупованій території в "зеленій" зоні, їм достатньо повідомити про свої наміри відповідному угрупованню військ або місцевій військовій адміністрації.

Сеник додав, що окрім змін до наказу №73, є також відповідні розпорядження головнокомандувача ЗСУ до командувачів угруповань військ.

Також серед змін – виклюення додаткових акредитацій для ЗМІ, які в цих районах могли запроваджувати місцеві адміністрації.

Окрім цього, наказом уточнено та доповнено Перелік інформації, розголошення якої може призвести до обізнаності противника про дії ЗСУ та Сил оборони, негативно позначитися на виконанні бойових завдань тощо.

Перелік поповнився обмеженнями та заборонам щодо поширення інформації про результати ракетних ударів, переміщення озброєння та боєприпасів, рух або розташування Сил оборони, місце розміщення засобів, підрозділів ППО.

Також є обмеження, яких слід дотримуватися при показі озброєння та техніки іноземного виробництва, що надаються країнами-партнерами.

"Наголошую, що обмеження щодо зйомок техніки іноземного виробництва в більшості випадків запроваджуються на прохання саме наших партнерів. Однак є багато, навпаки, погоджень і рекомендацій, коли є відповідні дозволи на висвітлення того, яким чином ця техніка освоєна нашими військовослужбовцями й наскільки ефективно застосовується”, - зазначив Сеник.

Окрім цього, запроваджено шестимісячний термін дії акредитації представників ЗМІ, дещо змінився дизайн картки акредитації. Відтепер вона має два QR-коди з посиланням на умови роботи журналістів як українською, так і англійською мовами.

Порядок акредитації описано на сайті Міністерства оборони. Прескарти ЗСУ старого зразка будуть чинні до 1 травня 2023 року.

Нагадаємо, станом на 16 лютого у війні проти Росії вісім журналістів загинули під час здійснення професійної діяльності, а 24 - як учасники бойових дій.