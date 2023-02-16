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У війні проти Росії вісім журналістів загинули під час здійснення професійної діяльності, а 24 - як учасники бойових дій

Сьогодні, 16 лютого, в Україні відзначають День військового журналіста.

У війні проти Росії вісім журналістів загинули під час здійснення професійної діяльності, а 24 - як учасники бойових дій
Ілюстративне фото
Фото: Державна компанія 'Укрспецекспорт'

За час повномасштабної збройної агресії Росії вісім журналістів загинули під час здійснення професійної діяльності, а 24 - як учасники бойових дій у лавах Сил оборони та внаслідок ворожих обстрілів.

Про це повідомив у Telegram головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

Він нагадав, що 16 лютого 2015 року під час виконання військового обовʼязку в районі міста Дебальцеве загинув кореспондент ТРК "Бриз" Міністерства оборони капітан 3-го рангу Дмитро Лабуткін. Він був репортером у Севастополі. Після окупації Криму російськими військами не зрадив Україну і виїхав разом з родиною до Одеси.

Тепер 16 лютого в Україні відзначають День військового журналіста.

"Дякую вам, дорогі воєнкори та пресофіцери, за службу і правду! Завдяки вам Україна і весь вільний світ знає імена та обличчя своїх захисників і захисниць. Ви фіксуєте історію нашої боротьби і прийдешньої Перемоги. Ви робите Збройні Сили України справжнім брендом, рівень довіри до якого безпрецедентно високий. Зичу якнайшвидшої Перемоги! Сил і стійкості, натхнення і непохитної віри! Вічна пам'ять полеглим… Слава військовим журналістам, прес-офіцерам, офіцерам зі зв'язків з громадськістю! Слава Україні!", - написав Залужний.

Нагадаємо, торік кількість вбитих журналістів у світі зросла вдвічі, найбільше смертей - в Україні та Мексиці. Раніше також повідомлялося, що з 67 журналістів, убитих у 2022 році в світі, 12 загинули в Україні.

12 січня цього року в Києві вийшов фотоальбом “Іловайськ, 2014” із роботами фотографа Макса Левіна. Він зник на лінії фронту під Києвом у березні 2022 року, а 1 квітня після тривалих пошуків його знайшли вбитим у районі села Гута Межигірська.

Максу було 40 років. В нього залишилися четверо малолітніх дітей. 3 квітня президент Володимир Зеленський нагородив його орденом "За мужність".

Понад 10 років Максим працював у редакції LB.ua, також співпрацював з агентствами Reuters, BBC, TRT World, Associated Press, Hromadske. Його фото публікували Wall Street Journal, TIME, Breaking news Poland, EU AGENDA, World news, The Moscow Time, Кореспондент.net, ELLE, TV-24, Radio Bulgaria, Ukraine Crisis Media center, Vatican news, Радіо Свобода (RFE/RL).

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