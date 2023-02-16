Україна може розпочати контрнаступи, якщо Захід швидко надасть танки та бронетехніку, – ISW

Нездатність Росії відновити відпрацьовану механізовану техніку в короткостроковій перспективі ще більше обмежує російські можливості ведення маневру. Про це йдеться у звіті американського Інститут вивчення війни (ISW).

Міжнародний інститут стратегічних досліджень (IISS) повідомив, що Росія втратила близько 50% своїх танків Т-72Б і Т-72Б3М і багато танків Т-80, змушуючи російські сили покладатися на старішу техніку.

Міністр оборони Великобританії Бен Воллес зазначив, що дві третини російських танків знищені або непридатні. Британське Міноборони оцінило, що Кремль, ймовірно, визнає, що низький рівень промислового виробництва Росії є “критичною слабкістю”, і що російське виробництво не відповідає довгостроковим вимогам Кремля.

Заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв, наприклад, 9 лютого закликав збільшити виробництво зброї та сучасних танків. Норвезька розвідувальна служба (NIS) зазначила, що Росія все ще здатна виробляти велику кількість стрілецької зброї, ракет і танків, але її база оборонної промисловості продовжуватиме боротися з наслідками західних санкцій.

Норвежці додали, що Росії також потрібно буде докласти великих зусиль для створення нових виробничих ліній і знадобиться час для найму та навчання працівників. Деякі російські оборонні фірми продовжують скаржитися на те, що їм не вистачає персоналу для підтримки інтенсифікованих промислових зусиль.

“Своєчасне надання Заходом танків і бронетехніки Україні ще більше зруйнує здатність Росії вести механізовану війну, оскільки Росія намагається відновити своє оборонне виробництво в найближчій перспективі”, – зазначили в ISW.

Аналітики додають, що Україна, ймовірно, продовжує мати можливість розпочати широкомасштабні контрнаступи протягом наступних кількох місяців, але її здатність зробити це значною мірою залежить від швидкості та масштабів, з якими Захід надає їй необхідну техніку, зокрема танки та бронетехніку.

Нагадаємо, Воллес заявив, що Росія вже перекинула в Україну 97% своєї армії. При цьому вона не зібрала такої сили, аби пробити українську оборону.