Сьогоднішній день можна назвати підготовчим щодо міжнародних заходів, які відбудуться завтра-післязавтра. Підготовчим був цей день і щодо більш тривалої перспективи. Оборонні питання, економічні питання – і те, і інше з прицілом на весну цього року.

Про це у своєму зверненні сказав президент України Володимир Зеленський.

“Ми маємо зробити весну такою, щоб справді відчувалося, що Україна рухається до перемоги. Це стосується підготовки наших сил оборони, постачання зброї для нашої держави й нашої стратегічної ініціативи у війні. Будь-які намагання Росії перехопити ініціативу маємо зламати. І я впевнений, що ми це зробимо”, - наголосив президент.

Він додав, що ворог уже зараз втрачає стільки своїх людей, стільки своїх сил, що по всій Росії скоро буде складно знайти, наприклад, “морпіха”.

“Провів сьогодні економічну нараду – також щодо підготовки до весни. Багато питань. Всі стосуються економічного відновлення України, створення економічних можливостей для наших людей і галузей. Аграрний сектор – дуже гостре питання гуманітарного розмінування землі. На рівні Кабінету Міністрів утворено міжвідомчу робочу групу, яка забезпечить активізацію цієї діяльності – очищення ґрунтів від мін і снарядів, що не розірвалися”, – розповів голова держави.

Він зауважив, що уряд готує нові вагомі кроки в дерегуляції української економіки. Бізнес отримає спрощення у десятках напрямів – це стосується скасування різних бюрократичних дозволів та ліцензій.

Також готуються кроки у напрямі створення та підготовки робочих місць. Кожне робоче місце зараз у нашій країні – це допомога нашій стійкості. І це шлях для повернення наших людей в Україну. Відповідні деталі будуть представлені на урядовому рівні.

“Звичайно, дуже змістовна розмова сьогодні відбулась і щодо євроінтеграційного напрямку. Ми робимо все, щоб підготувати старт переговорів щодо членства у ЄС. Зокрема, говорили про це під час візиту Премʼєр-міністра Швеції. Саме Швеція зараз головує у Євросоюзі, і в нас є й необхідне лідерство, і необхідна воля для того, щоб уже цього року мати переговори щодо членства”, - розповів Зеленський.

Президент України говорив сьогодні з президентом Азербайджану, подякував йому за щире бажання миру для України, за гуманітарну підтримку нашої держави й за мудрий погляд на захист міжнародного права. Домовилися співпрацювати в глобальних інституціях.

Верховний головнокомандувач подякував 54-й ОМБр імені гетьмана Івана Мазепи, 10-й ОШБр “Едельвейс”, 25-й окремій повітряно-десантній Січеславській бригаді, 81-й окремій аеромобільній бригаді і 95-й десанто-штурмовій бригаді.

“Кожен день вашої оборони зараз дає нам змогу підготувати майбутнє звільнення наших міст і громад. Не можна залишати жодного шансу всім окупантам. І ми не залишимо”, - підсумував президент України.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що 24 лютого для України розпочнеться новий рік, і він буде переможним у війні проти російських загарбників.