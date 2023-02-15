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Відзавтра у Києві відновлює роботу низка трамвайних і тролейбусних маршрутів

Завтра на лінії в Києві вийдуть 186 тролейбусів і 157 трамваїв.

Відзавтра у Києві відновлює роботу низка трамвайних і тролейбусних маршрутів
Фото: Макс Требухов

В столиці поступово відновлюється робота маршрутів громадського електротранспорта. Завтра, 16 лютого, в Києві відновлюють роботу 31 тролейбусний і 13 трамвайних маршрутів. 

Про це повідомила пресслужба КМДА.

Завтра на лінії в Києві вийдуть 186 тролейбусів і 157 трамваїв.

Зокрема, організовується робота тролейбусних маршрутів:

  • № 5 «Вул. Білицька – ст. м. «Площа Льва Толстого» (тимчасово до Повітрофлотського шляхопроводу);
  • № 5-Д «Просп. Свободи – ст. м. «Площа Льва Толстого» (тимчасово до Повітрофлотського шляхопроводу);
  • № 6 «Мінський масив (Діагностичний центр) – Майдан Незалежності»;
  • № 7 «Вул. Чорнобильська – ст. м. «Площа Льва Толстого» (тимчасово до Повітрофлотського шляхопроводу);
  • № 8 «Вул. Смілянська – пл. Льва Толстого» (тимчасово до Південного вокзалу);
  • № 9-К «Вул. Кадетський Гай – Палац спорту»;
  • № 11 «Національний музей народної архітектури та побуту України – вул. Маршальська»;
  • № 12 «Ст. м. «Васильківська» – Залізничний вокзал»;
  • № 14 «Ботанічний сад – Залізничний вокзал»;
  • № 17 «Пл. Космонавтів – пл. Льва Толстого» (тимчасово до Південного вокзалу);
  • № 18 «Майдан Незалежності – вул. Сошенка»;
  • № 24 «Вул. Північна – просп. Свободи»;
  • № 25 «Ст. м. «Почайна» – просп. Свободи»;
  • № 26 «Просп. Свободи – ст. м. «Нивки»;
  • № 27 «Ст. м. «Почайна» – зал. ст. «Київ-Волинський»;
  • № 29-Д «Дарницька площа – зал. станція «Зеніт»;
  • № 30 «Вул. Милославська – вул. Кадетський Гай»;
  • № 32 «Вул. Північна – вул. Сошенка»;
  • № 34 «Вул. Північна – ст. м. «Почайна»;
  • № 34-К «Вул. Північна – просп. С. Бандери»;
  • № 36 «Вул. Північна – ст. м. «Святошин»;
  • № 37 «Вул. Милославська – ст. м. «Лісова»;
  • № 37-А «Поліклініка – ст. м. «Лісова»;
  • № 38 «Ст. м. «Видубичі» – Національний музей історії України у Другій світовій війні»;
  • № 40 «Вул. Кадетський Гай – Палац спорту»;
  • № 41 «Вул. Тулузи – ст. м. «Святошин»;
  • № 42 «Вул. Дегтярівська – ст. м. «Либідська»;
  • № 43 «Кібцентр – Дарницька площа»;
  • № 44 «Вул. Північна – просп. С. Бандери»;
  • № 47 «Вул. Милославська – ст. м. «Мінська»;
  • № 50-К «Вул. Милославська – Дарницька площа».

Також з 116 лютого буде організовано роботу трамвайних маршрутів:

  • № 4 «Вул. Милославська – ст. Троєщина-2»;
  • № 8-К «Ст. м. «Позняки» – вул. П. Усенка»;
  • № 11 «Вул. Йорданська – Контрактова площа»;
  • № 12 «Контрактова площа – Пуща-Водиця (14-та лінія)»;
  • № 16 «Контрактова площа – ст. м. «Героїв Дніпра»;
  • № 17 «Вул. Йорданська – Пуща-Водиця»;
  • № 19 «Площа Шевченка – Контрактова площа»;
  • № 22-А «Бульвар Перова – ст. м. «Лісова»;
  • № 22-К «Вул. П. Усенка – ЗЗБК»;
  • № 28-Д «Вул. Милославська – ст. м. «Позняки»;
  • № 29-К «Ст. м. «Бориспільска» – вул. П. Усенка»;
  • № 33-А «Вул. Макаренка (ДВРЗ) – вул. П. Усенка»;
  • № 35 «Вул. Сержа Лифаря – ст. м. «Лісова».

Нагадаємо, у київському метрополітені за допомогою латвійських партнерів встановили додаткові модульні лави, які використовуються під час повітряної тривоги.

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