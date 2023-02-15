У небі над Києвом збили шість ворожих повітряних куль (оновлено)

Що саме виявили – поки не уточнюється.

У небі над Київською областю та Києвом удень 15 лютого виявили ворожі повітряні цілі. Тривога спочатку була оголошена тільки в області, без столиці, але згодом вона поширилася і на Київ також.

Про виявлення обʼєктів повідомили в Телеграм Київської ОВА.

"У небі Київщини виявили повітряні цілі. У зв'язку з цим працює ППО. Зберігайте спокій та перебувайте в укриттях!" – зазначили в повідомленні.

Оновлення. Речник Повітряних сил Юрій Ігнат пояснив, що повітряна тривога повʼязана з повітряними кулями. Ворог запускає їх, аби відвернути увагу ППО, пояснив він у ефірі телемарафону.

Оновлення 20:11. У Київській міській військовій адміністрації повідомили, що в небі над столицею збили шість повітряних куль.

"За інформацією, яка уточнюється, це були повітряні кулі, які переміщуються в просторі під дією вітру. Ці об’єкти могли нести на собі кутові відбивачі та певне розвідобладнання. По усім повітряним цілям працювали засоби ППО. Більшість цих зондів були збиті. Метою запуску куль можливо було виявлення та виснаження нашої ППО. Остаточне визначення типу та характеристик літальних апаратів та їхнього обладнання буде зроблено після детального вивчення та аналізу решток збитих об’єктів", – повідомили в адміністрації.

Вчора росіяни запустили в Україну повітряні кулі з відбивальними елементами. Ймовірно, вони зробили це, щоб виснажити ППО.