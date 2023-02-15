В окупованому Маріуполі почали мобілізовувати комунальників

У Маріуполі Донецької області працівників окупаційного комунального підприємства «Автодор» мобілізували і відправили на фронт.

Про це повідомив у Телеграм заступник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

За його словами окупанти не оголошують про мобілізацію, вони просто тихо відправляють чоловіків на фронт.

«З огляду на те, що всі на підприємстві мовчать в надії, що їх омине ця доля, пробний запуск гарматного м’яса окупаційна адміністрація вважає успішним. Тепер буде більше та частіше. Відповідні розпорядження гауляйтер отримав та видав», — написав Андрющенко.

Він закликав чоловіків з окупованих територій, здаватися ЗСУ, якщо окупанти їх відправили на фронт.

Нагадаємо, що росіяни стягують у Маріуполь живу силу та техніку й концентрують певний резерв навколо міста.