У Росії готуються до масової мобілізації студентів, - розвідка

У Росії проводяться заходи щодо забезпечення проведення чергової хвилі мобілізації. Наразі активно нарощуються можливості із забезпечення масової мобілізації студентів вищих навчальних закладів очної форми навчання.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони.

" Для цього створюються так звані «дільниці оповіщення», які будуть надавати допомогу військкоматам щодо вручення повісток студентам очної форми навчання. Зокрема, керівництвом новосибірського державного педагогічного університету, томського політехнічного університету, томського державного педагогічного університету видано документи, які зобов’язують структурні підрозділи закладів виділити певну кількість студентів і співробітників для роботи на «дільницях оповіщення»", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що до цієї роботи планується залучати громадян, які офіційно не підлягають мобілізації. При цьому, в томському політехнічному університеті включення до складу "дільниць" відбувається без згоди або навіть попереднього інформування визначених студентів та співробітників.

Керувати "дільницями" призначаються представники вищого керівництва учбових закладів.

"Важливо, що для проведення чергової хвилі мобілізації в РФ не потрібні додаткові правові підстави, оскільки оголошену у вересні 2022 року «часткову мобілізацію» офіційно так і не було завершено.

Імовірно мобілізацію буде проведено до 1 квітня – початку весняного призову на строкову службу. В разі необхідності початок призову може бути відстрочений.

Нагадаємо, напередодні нової хвилі мобілізації Кремль посилив пропаганду.

1 грудня минулого року президент РФ Володимир Путін оголосив про план збільшення армії до 1,5 млн осіб. Однак, на думку міністерства оборони Великої Британії, незрозуміло, коли цей рівень може бути досягнутий. Також у Росії збираються підвищити максимальний призовний вік – з 27 до 30 років.

У перший день путінської мобілізації в РФ інтернет-запит "мобілізація" перевищив запит "порно". Також спостерігається масовий виїзд росіян із країни, зокрема в Грузію та Казахстан.

Наразі російські мобілізовані та військові-контрактники скаржаться на відсутність обіцяних Путіним виплат і харчі, які неможливо їсти. Їхні родичі самі збирають посилки окупантам і відправляють їх.

При цьому росЗМІ показують "мотиваційні" сюжети. Так, у російській Туві сім’ям мобілізованих чоловіків видають баранів та гуманітарну допомогу. А родичі мобілізованих жителів російського Сахаліну отримають по 5 кг риби. Крім того, раніше росЗМІ показали сюжет про те, як батько знищеного в Україні окупанта купив на "гробові" гроші автомобіль "Лада".