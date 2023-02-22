Білий дім опублікував хронологію секретної подорожі президента США Джо Байдена до Києва, що відбулася 20 лютого.

У неділю о 4:15 за північноамериканським часом (11:15 за Києвом) президент вилетів із Вашингтона на літаку Air Force One до Німеччини. Там літак дозаправився паливом на знову злетів о 18:29 за центральноєвропейським часом (19:29 за Києвом).

Фото: White House Twitter Джо Байден у літаку

О 19:57 (20:57) Борт номер один успішно сів у польському Жешув-Ясенка. О 21:37 (22:37) президент Байден рушив із залізничного вокзалу Перемишля у десятигодинну подорож потягом до України.

Фото: White House Twitter Байден потягом їде до Києва

О 8 за східноєвропейським часом, який використовує Україна, президент США прибув на станцію Київ-Пасажирський, де його зустріла посол Бріджит Брінк. О 8:18 кортеж президента рушив до Маріїнського палацу, де він мав зустрітися з президентом Зеленським.

Фото: White House Twitter Посол США в Україні Бріджит Брінк зустріла на вокзалі Києва президента Джо Байдена

Фото: White House Twitter Джо Байден та Володимир Зеленський

О 13:10 президент Байден вирушив із Києва тим же поїздом, яким прибув. Поїзд перетнув кордон із Польщею невдовзі після 20:00 за центральноєвропейським часом (21:00 за Києвом).

За даними журналістів Bloomberg, Байден ухвалив рішення здійснити візит до України ще в грудні, коли у Вашингтоні перебував Володимир Зеленський. Байден волів засвідчити непохитну підтримку українців особистим візитом. Рішення трималося в секреті, про нього знали всього декілька людей. Президента супроводжували в подорожі лише два журналісти, хоча зазвичай це цілий пул. Вони здали телефони і отримали їх лише в Києві.