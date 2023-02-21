Байден ухвалив рішення рушити до України ще під час поїздки Зеленського у США, але про це знали лише кілька осіб, – ЗМІ

Президента супроводжували тільки два журналісти, які напередодні вильоту отримали інструкції в зашифрованому листі із темою "Інструкції щодо прибуття на турнір з гольфу".

Рішення здійснити візит в Україну президент США Джо Байден ухвалив ще в грудні, під час зустрічі в Овальному кабінеті з президентом Володимиром Зеленським. Але знали про цей план всього декілька людей у Білому домі та Пентагоні, пише Bloomberg.

"Байден вирішив: надсилання повідомлення, що США продовжують зобовʼязання підтримувати Україну було вартим ризику подорожі до країни у війні", – йдеться у матералі про організацію секретного візиту.

Російську сторону повідомили про те, що візит відбудеться, за кілька годин до прибуття.

На відміну від поїздок президентів США до Іраку та Афганістану, які також були охоплені війною, подорож до України була небезпечнішою, оскільки тут США не мають контролю над повітряним простором чи аеропортами. Через це візит був значно менш масштабним.

"Щоб запобігти ризику будь-яких витоків інформації, а також з міркувань безпеки, було визначено, що подорожуючий загін буде дуже невеликим: лише кілька найближчих помічників Байдена, невелика медична команда, двоє журналістів і охорона Байдена", – повідомили журналісти.

Цими вихідними подружжя Байденів замість того, щоб традиційно повернутися додому в Делавер, залишилося у Вашингтоні. У суботу ввечері вони відвідали ресторан Red Hen і вийшли з нього о 19:47 під оплески інших гостей.

За кілька годин Байден відправився у найзначнішу закордонну поїздку за час свого президентства, сідаючи на борт Air Force One разом із радником з нацбезпеки Джеком Салліваном, заступником начальника штабу Джен О’Меллі Діллон, директором з операцій Овального кабінету Енні Томасіні та іншими помічниками. Вони вирушили до Польщі набагато раніше, ніж очікувалося. Разом із ними були всього два журналісти – один із AP, другий із Wall Street Journal.

Журналістам сказали, що вони отримають електронний лист із темою "Інструкції щодо прибуття на турнір з гольфу" з деталями свого від’їзду. Вони дотримувалися інструкцій і віддали свої мобільні телефони до того, як літак з Байденом злетів. Пристрої їм повернули лише через 24 години в посольстві США в Києві.

Air Force One таємно вилетів на C-32 з Вашингтона на авіабазу Рамштайн у Німеччині, а потім до Жешува, Польща.

Приземлившись у Польщі, президент вирушив у подорож довжиною 700 з гаком кілометрів потягом і прибув до Києва о 8 ранку за місцевим часом у синьо-жовтій смугастій краватці кольорів українського прапора.

Докладно про результати історичного візиту читайте в матеріалі LB.ua "Байден під сиренами – сигнал Путіну в бункері. Перемога у війні, якій девʼять років".