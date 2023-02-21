Суд ліквідував “Міжнародний форум добросусідства” через дії проти Литви

Вільнюська районна палата Дільничного суду Вільнюського регіону схвалила рішення стосовно ліквідації асоціації "Міжнародний форум добросусідства".

Про це повідомляє DELFI.

"Таке рішення було ухвалено тому, що мета асоціації – діяти проти Литви, а також було порушено деякі правила створення асоціації", - пояснила рішення суду суддя Енріка Янушонене.

Вона додала, що асоціація "Міжнародний форум добросусідства" у Росії незаконно виступала від імені Литви, а також незаконно заперечувала закріплену в Конституції європейську та трансатлантичну інтеграцію Литви.

"Крім того, асоціація публічно поширювала неправдиву інформацію про нібито незаконні результати виборів у Литві. Таким чином, по суті, заперечувався конституційний стрій, тобто те, що Литва є незалежною та демократичною державою", - розповіла суддя.

Також було встановлено, що "Міжнародний форум добросусідства" публічно демонстрував підтримку Росії у зв'язку із розпочатою нею війною проти України.

До суду з приводу “Міжнародного форуму добросусідства” звернулася Генеральна прокуратура. Вона просила ліквідувати асоціацію як незаконно засновану.

Прокуратура наголосила, що асоціація своїми діями пропагує війну та насильство, авторитарне управління, діє на користь інших держав, що суперечить інтересам Литовської держави, а також діяльність асоціації суперечить Конституції. З діяльності асоціації очевидно, що справжні цілі установи є незаконними, тому вона не може діяти і має бути визнана незаконно заснованою.

Наразі правоохоронні органи проводять два досудові розслідування, пов'язані з діяльністю "Міжнародного форуму добросусідства". Одне з них проводиться у зв'язку з можливою допомогою іншій державі у діях проти Литви, інша – у зв'язку із установчими документами "Міжнародного форуму добросусідства".

Нагадаємо, естонський Департамент поліції та прикордонної охорони визнав недійсним посвідку на проживання Сергія Чауліна, який відомий своєю прокремлівською діяльністю. Чаулін залишив Естонію увечері 14 лютого.