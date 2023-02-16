Естонія визнала недійсною посвідку на проживання проросійського активіста Чауліна

Посвідку на проживання можуть визнати недійсною, якщо людина становить загрозу громадському порядку та державній безпеці.

Департамент поліції та прикордонної охорони визнав недійсним посвідку на проживання Сергія Чауліна, який відомий своєю прокремлівською діяльністю. Чаулін залишив Естонію увечері 14 лютого.

Про це повідомляє ERR.

З такою пропозицією стосовно особи з невизначеним громадянством Сергія Чауліна звернулась Поліція безпеки. Згідно із законодавством, посвідку на проживання можуть визнати недійсною, якщо людина становить загрозу громадському порядку та державній безпеці.

“Сергій Чаулін довгий час активно розповсюджував ворожу пропаганду Російської Федерації. Роками він розпалював національну та політичну ненависть під прапором антифашистського руху. Чаулін також очолював акції "Безсмертного Полку" та керував некомерційною організацією, яка проводила розкольницьку політику Кремля "Російські співвітчизники в Європі". Неспровокована та необґрунтована агресія Росії проти України, яка відновилася 24 лютого минулого року, пояснює небезпеку такої діяльності", - повідомили в Поліції безпеки.

Їх представник наголосив, що Чаулін добровільно виїхав з Естонії до Росії на власний вибір.

Сам Чаулін підтвердив, що перебуває у Росії, куди його, мовляв, депортували, і навіть не дали можливості зателефонувати адвокату.

Нагадаємо, раніше президент Естонії Алар Каріс підписав указ про відкликання з посади Надзвичайного та Повноважного Посла Естонської Республіки в РФ Маргуса Лайдре.